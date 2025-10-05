LigaPro 2025: Libertad FC busca mantener invicto ante Orense en arranque del hexagonal

Libertad FC se enfrentará a Orense SC este domingo 3 de octubre de 2025 a las 14h30, en el Estadio Reina del Cisne de Loja, Ecuador, por la primera fecha del hexagonal final de la LigaPro 2025.

Este duelo marca el inicio de la fase decisiva para definir al campeón nacional y los cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana 2026, con ambos equipos buscando sumar puntos clave en la lucha por el título.

Libertad FC y Orense SC llegaron al hexagonal como los últimos clasificados de la fase inicial de la LigaPro 2025. El cuadro lojano acumuló 46 puntos en 30 jornadas, mientras que los machaleños sumaron 47 puntos, sellando su boleto con un empate 0-0 ante Emelec en la última fecha. Estos equipos se unen a Independiente del Valle, Barcelona SC, Liga de Quito y Universidad Católica en la fase por el título, que consta de 10 fechas de ida y vuelta.

Los dirigidos por Juan Carlos León, técnico de Libertad, no han perdido ante Orense en la temporada 2025 y aspiran a extender ese invicto. En la fase inicial, Libertad goleó 4-1 como local con tantos de Jean Montaño, David Caicedo, Richard Borja y Eber Caicedo, mientras que por Orense anotó Stiven Ospina. Posteriormente, en julio, Libertad ganó 1-0 en Machala con gol de Eber Caicedo.

Alineaciones confirmadas para el compromiso

Libertad FC alinearía a Jostyn Mina en el arco; Josué Quiñónez, Alfonso Biojó, Alan García y Orlin Quiñónez en defensa; Jostin Bravo e Iván Zambrano en el mediocampo; Wilter Ayoví y Carlos Arboleda como volantes creativos; y Eber Caicedo junto a Nestor Caicedo en ataque. Este esquema busca explotar la velocidad en las bandas y la solidez defensiva mostrada en la fase regular.

Por su parte, Orense SC mantendrá el equipo que empató ante Emelec. Bajo la dirección técnica, el once inicial incluye a Rolando Silva en portería; Pedro Velasco, Gastón Arturia, Steeven Quiñonez y Beder Caicedo en la zaga; Ronaldo Vasquez y Nixon Molina en contención; Ángel Mena, Valentín Burgoa y Agustín Herrera en creación; y Octavio Bianchi como referencia ofensiva. Los machaleños priorizan el equilibrio para contrarrestar el ímpetu local.

Historial y relevancia en la LigaPro

Este será el tercer enfrentamiento entre ambos en la LigaPro Serie A. Libertad ha dominado los duelos previos, con dos victorias en la temporada actual, lo que añade presión a Orense para revertir la tendencia en esta etapa crucial. El hexagonal final arranca con Independiente del Valle como líder virtual gracias a sus 64 puntos de la fase inicial, seguido por Barcelona SC con 54.

El contexto del torneo resalta la importancia de esta fase. La LigaPro 2025 adopta un formato renovado con dos hexagonales: el primero por el título y cupos mayores a torneos Conmebol, y el segundo para un boleto adicional a Sudamericana. Los partidos se disputan hasta diciembre, con énfasis en la regularidad para acumular puntos.

Premios en juego por el hexagonal final

El campeón de la LigaPro 2025 obtendrá el cupo como Ecuador 1 en la Copa Libertadores 2026, accediendo directamente a la fase de grupos. El vicecampeón clasificará como Ecuador 3, iniciando en la Fase 2. Si el líder de la fase inicial repite como monarca, el cupo de Ecuador 3 pasará al siguiente en la tabla del hexagonal.

Adicionalmente, el cuarto clasificado por Ecuador a la Libertadores 2026 será el vencedor de la Copa Ecuador 2025, comenzando en Fase 1. Los equipos del cuarto al sexto puesto del hexagonal por el título accederán a la Copa Sudamericana 2026. El cuarto representante ecuatoriano en esa competición será el ganador del hexagonal de los equipos del 7° al 12° de la fase inicial.

Este marco de premios incentiva la competencia intensa desde la jornada inaugural, con Libertad y Orense enfocados en sumar para escalar posiciones. El encuentro en Loja promete ser un banco de pruebas para ambos en su aspiración continental.