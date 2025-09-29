Liga de Quito golea a Técnico Universitario y lo condena al cuadrangular de descenso

Liga de Quito cerró la fase regular de la LigaPro con una contundente victoria de 3-1 sobre Técnico Universitario en el Estadio Bellavista de Ambato. Este resultado no solo afianzó a la ‘U’ en la tercera posición de la tabla, sino que también sentenció al ‘Rodillo Rojo’ a jugar el cuadrangular de descenso, sellando un destino que el equipo ambateño buscó evitar hasta el final.

El partido, que inició a las 16:00, mostró desde temprano la determinación de Liga de Quito. A los 11 minutos, Liga de Quito abrió el marcador con un golazo de Gabriel Villamil. El boliviano, tras un pase de Josué Cuero, sacó un preciso remate de media distancia que puso cuesta arriba el sueño de salvación del equipo local.

El VAR Confirma Doblete de Estrada

Técnico Universitario intentó reaccionar, con Jean Carlos Blanco generando varias oportunidades, pero sin la fineza necesaria para igualar el marcador. Sin embargo, antes del descanso, Liga de Quito volvió a golpear. Al minuto 45+4, un gran pase largo de Richard Mina dejó a Michael Estrada mano a mano, quien definió con clase. Aunque en primera instancia el gol fue invalidado por offside, el VAR corrigió la decisión, confirmando el 2-0 a favor de la visita.

En el complemento, Estrada firmó su doblete al minuto 51 tras un mal despeje del defensor Elvis Patta, solo tuvo que empujarla para el 3-0. Pese a la abultada diferencia, Técnico Universitario no se rindió y Elián Carabalí puso el descuento al minuto 63 con un remate tras un centro por el sector izquierdo, un gol también convalidado por el VAR. Jean Carlos Blanco tuvo otra oportunidad al minuto 73, anotando lo que parecía el segundo gol para el ‘Rodillo Rojo’, pero fue anulado por posición adelantada.

Destino Opuesto para Ambos Equipos

Con este resultado, Liga de Quito terminó la fase regular en la tercera posición de la tabla con 51 puntos. Su debut en el hexagonal final será visitando a Universidad Católica. Por otro lado, Técnico Universitario, que necesitaba ganar para tener opciones de salvación, no lo consiguió y jugará el cuadrangular de descenso. En la primera fecha de esa instancia, visitará a Manta.

El partido fue dirigido por el árbitro Álex Cajas y transmitido por Teleamazonas, Zapping y El Canal del Fútbol. Los ‘albos’ ya se encuentran en Ambato, donde el duelo se jugó en el Estadio Bellavista, que vio cómo Liga de Quito selló su buen rendimiento en esta fase regular, mientras que el ‘Rodillo Rojo’ se prepara para una dura batalla por la permanencia en la categoría.