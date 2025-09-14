Liga de Portoviejo recibe a Loja City en los 32avos de final del Ascenso Nacional

Liga de Portoviejo se medirá ante Loja City en el partido de ida de los 32avos de final del Campeonato Nacional de Ascenso 2025. El choque se dará este domingo 14 de septiembre a las 15h00 en el Estadio Reales Tamarindos de Portoviejo, Ecuador.

El equipo local busca clasificar a la siguiente ronda de los playoffs rumbo a la Serie B 2026, tras su avance en la Copa Ecuador, mientras Loja City, bicampeón provincial.

El sorteo de los 32avos de final se realizó el 3 de septiembre de 2025, definiendo llaves como esta, donde Loja City, como cabeza de serie (campeón de Loja), enfrenta a Liga de Portoviejo. Los partidos de ida se juegan del 13 al 14 de septiembre, con vueltas el 20-21 de septiembre, en formato de eliminación directa con definición por goles de visitante o penales en caso de empate global.

Liga de Portoviejo con historial en Serie A y B, clasificó a esta fase como uno de los mejores ubicados en la tabla nacional de Segunda Categoría 2024-2025. El equipo, conocido como La Capira, llega motivado tras eliminar a Macará en los 16avos de final de la Copa Ecuador 2025 el 27 de agosto, venciendo 7-6 en penales tras un empate 0-0 en el Reales Tamarindos. En octavos, enfrentará a Universidad Católica.

Motivación y declaraciones del capitán

El capitán de Liga de Portoviejo, Pablo Cifuentes, expresó: “Estamos motivados y esperando el arranque del torneo, nos hemos preparado de muy buena forma, estamos recuperados y en óptimas condiciones para afrontar este compromiso”. Cifuentes, defensor de 37años con experiencia en Serie B, enfatizó la importancia de la localía. “Nosotros de local tenemos que dejar los puntos en casa, tenemos que salir a jugar tranquilos de visitante. Somos consientes que dependemos de nosotros mismo, que representando a un equipo grande, a una ciudad e institución la cual amerita ganar”.

El equipo manabita ha completado sesiones de entrenamiento en la playa y en canchas de fútbol, enfocado en la recuperación. Liga de Portoviejo descendió de Serie B en 2021 y busca el retorno a la Serie B, habiendo alcanzado cuartos de final en playoffs anteriores. La ‘U’ fue tercera en el torneo de Manabí.

Loja City, por su parte, cambió su razón social de Sportivo Loja a Loja City FC en mayo de 2025, con autorización de la FEF el 22 de mayo, para competir en Copa Ecuador y Ascenso Nacional. El club, fundado en 1966, se coronó bicampeón del torneo provincial de Segunda Categoría de Loja 2025, sumando 22 puntos en 8 partidos con 7 victorias y 1 empate, anotando 20 goles y recibiendo 5.

Desempeño y plantilla de Loja City

En el torneo provincial, Loja City mantuvo un invicto, destacando su solidez defensiva con solo 5 goles encajados. Camilo Valencia lideró la tabla de goleadores con 6 tantos, seguido por Rivaldo Mina y Moisés Plaza con 3 cada uno. La plantilla incluye jugadores jóvenes como Edisson Ballestero, Jaren Chaux, Jean Corozo, Iaac Jimbo, Darlin Ordóñez, César Tenorio, Anthony Mora, Yandel Minda y Giner Caicedo, respaldados por la hinchada lojana. La FEF lo posicionó como cabeza de serie por su regularidad.

El equipo sureño enfrenta un desafío en los playoffs, ya que la juventud de su plantilla contrastará con la experiencia de Liga de Portoviejo. Loja City jugará la vuelta en el Estadio Municipal de Loja, buscando aprovechar su localía. El club ha invertido en desarrollo juvenil, con énfasis en la formación desde categorías inferiores.

Hasta el 19 de agosto de 2025, Loja City estuvo dirigido por Luis Tenorio, quien dejó el cargo por mutuo acuerdo.

Alineación probable y contexto del torneo

Liga de Portoviejo alineará probablemente en formación 4-3-3: Manuel Mendoza en portería; defensa con José Luis Montoya, Pablo Cifuentes, Efrén Proaños y José Hernández; mediocampo de Jairon Bonett, Edison Caicedo, Osman Pico; ataque con Jackson Landazurí, Brayan Angulo y Brian Castro. Cifuentes será clave en la zaga.

Loja City dependerá de su tridente ofensivo liderado por Valencia. El partido de ida en Portoviejo representa un reto por el viaje de 10 horas desde Loja, pero el bicampeonato provincial les da confianza.

El Ascenso Nacional 2025, patrocinado por Ecuabet, busca promover el fútbol en provincias, con transmisión parcial en redes de la FEF y medios locales. Liga de Portoviejo, con apoyo masivo en Manabí, enfrenta presión para avanzar, mientras Loja City aspira a su primer ascenso. El ganador accederá a los 16avos de final, continuando el camino eliminatorio hasta la final en noviembre de 2025.