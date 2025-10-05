Lesión de Kevin Rodríguez preocupa a la selección de Ecuador

La Selección de Ecuador enfrenta incertidumbre tras la lesión de Kevin Rodríguez en la derrota 1-0 del Union Saint-Gilloise ante Brujas, poniendo en duda su participación en los amistosos contra Estados Unidos (10/10) y México (14/10). El técnico Sebastián Beccacece espera el diagnóstico para decidir si convoca a un reemplazo.

Kevin Rodríguez, titular en el duelo en Bélgica, salió a los 56 minutos tras una molestia en la pierna derecha al intentar controlar un balón. Aunque abandonó el campo caminando, su cojera encendió alarmas en La Tri. El delantero, conocido como “La Rola”, es una pieza clave en el esquema de Beccacece, y su posible baja se suma a otras ausencias significativas en la convocatoria de 28 jugadores para la Fecha FIFA.

Bajas sensibles en la convocatoria

Piero Hincapié, sin minutos en el Arsenal por una molestia en la ingle, ya estaba descartado. Mikel Arteta, técnico del club inglés, confirmó que el defensor no está en condiciones óptimas, acumulando cinco partidos sin jugar. Moisés Caicedo, pese a un golazo reciente con Chelsea ante Liverpool, también quedó fuera. Enzo Maresca, su entrenador, señaló que está “tocado” físicamente, según explicó Beccacece en conferencia.

Gonzalo Plata, otro habitual en La Tri, fue resguardado para priorizar su recuperación en Brasil, donde jugó para Flamengo ante Cruzeiro. La decisión de Beccacece de no incluirlo busca proteger su estado físico, considerando que no está al 100%. Estas ausencias obligan al estratega argentino a replantear su alineación para los duelos ante rivales de peso como Estados Unidos y México.

Desafíos para los amistosos

Los partidos amistosos son una oportunidad para que Ecuador afine su juego de cara a futuras competiciones. Sin embargo, las bajas complican el panorama. Rodríguez, Hincapié, Caicedo y Plata son pilares en el esquema de Beccacece, y su ausencia podría limitar las opciones tácticas. El cuerpo técnico aguarda el reporte médico de Rodríguez para evaluar la gravedad de su lesión y determinar si será necesario convocar a otro jugador.

El duelo en Bélgica enfrentó a dos ecuatorianos: Kevin Rodríguez y Joel Ordóñez, quien jugó los 90 minutos para Brujas. La salida prematura de “La Rola” marcó el encuentro, que finalizó con victoria del equipo de Ordóñez. La Tri, que aún no inicia su concentración, enfrenta un escenario de incertidumbre antes de viajar a Estados Unidos. Los amistosos de octubre son clave para medir el nivel de Ecuador frente a selecciones competitivas.