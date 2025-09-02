La guillotina de la LigaPro 2025: 13 técnicos despedidos en 11 equipos, con cerca del 70% de clubes con cambios en timoneles

La inestabilidad en los banquillos volvió a ser protagonista en la LigaPro 2025 con el despido de varios técnicos. A falta de tres fechas para que concluya la primera fase, 13 entrenadores ya dejaron su cargo en 11 equipos, víctimas de los malos resultados y de la presión por los objetivos inmediatos.

Es decir, el 70% de los clubes, aproximadamente, echaron a sus adiestradores debido a la falta de efectividad. El caso más reciente fue el de Efrén Mera, quien salió del Manta FC tras ocho partidos sin ganar.

Este martes 2 de septiembre, el cuadro ‘atunero’ informó que cesó de sus funciones a Mera. En su reemplazo, el entrenador Javier Carvajal toma el mando. El otro estratega manabita salvó del descenso a Delfín de Manta en la temporada 2024.

Repaso de todos los técnicos que fueron cesados

1. Santiago Escobar – Orense

El colombiano no logró consolidar resultados con el cuadro machaleño y fue uno de los primeros en salir en la temporada. Raúl Antuña, de nacionalidad argentina, retomó la buena senda y mantiene séptimo a los bananeros.

2. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez – Liga de Quito

La derrota en Copa Libertadores y la irregularidad en el torneo local empujaron a los albos a cortar el proceso del argentino. Tiago Nunes asumió el cargo y se mantiene en el mismo.

3. Álex Pallarés – Macará

El español no encontró solidez en el conjunto ambateño y su ciclo terminó sin poder despegar. En su reemplazo arribó el uruguayo Guillermo Sanguinetti, quien no ha podido despegar mucho el rendimiento.

4. Paúl Vélez – Técnico Universitario

El histórico entrenador ecuatoriano inició el torneo con el Rodillo Rojo, pero apenas duró cinco fechas. Sin embargo, meses después, recaló en Mushuc Runa para intentar rescatar al Ponchito.

5. Nicolás Chietino – Delfín

El argentino no pudo sostener la campaña del Cetáceo y quedó removido tras una serie de malos resultados. Por este llegó Patricio Urrutia quien logró dar una estabilidad momentánea al club, pero ahora lleva nueve partidos sin ganar.

6. Segundo Castillo – Barcelona SC

El exseleccionado ecuatoriano vivió una breve etapa en el banquillo torero. La exigencia en el club más popular del país lo dejó sin margen de error. El año del centenario de Barcelona SC aumentó la presión en el entrenador y terminó despedido. En su reemplazo llegó Ismael Rescalvo, estratega que está en la mira de los hinchas por los malos resultados, dejando caer al ‘ídolo’ en casa varias veces.

7. Omar Asad – El Nacional

El argentino no logró darle regularidad al Bi-Tri y su salida fue inmediata tras una mala racha. Atribuía el mal rato a un descontento en los jugadores por la falta de pagos e implementos básicos para desarrollar su trabajo. Juan Carlos Pérez tomó el mando del plantel que hasta ahora, a pesar de los problemas financieros, es medianamente rendidor.

8. José Hernández – Técnico Universitario

El colombiano duró apenas unas semanas. Fue cesado un día después de la salida de Asad, tras perder ante Libertad FC. El ecuatoriano Geovanny Cumbicus llegó a intentar torcer la realidad, pero muy poco ha podido hacer para eso.

9. Jorge Célico – Emelec

El empate ante Universidad Católica (1-1) con dos hombres más en cancha fue el golpe final para su desvinculación. Los ‘eléctricos’ dejaron como interino a Cristhian Nasuti, pero finalmente la escuadra millonaria se hizo de los servicios del argentino Guillermo Duró. Los resultados se le han dado a este técnico y aún mantienen aspiraciones por llegar al hexagonal final.

10. Ever Hugo Almeida – Mushuc Runa

El histórico técnico paraguayo fue separado tras una serie de derrotas. Tuvo un buen desempeño en la Conmebol Sudamericana pasando a Mushuc Runa a octavos de final sin perder. Sin embargo, en el ámbito local no pudo darle movimiento efectivo al equipo y lo destituyeron. Fabían Frías fue su reemplazo.

11. Fabián Frías – Mushuc Runa

Llegó para reemplazar a Ever Hugo Almeida, pero su estadía duró solo 16 días. Un récord negativo que evidenció la desesperación del club. El técnico tricolor Paúl Vélez asumió el cargo y le está mejorando de a poco el rendimiento del equipo que está en puestos del cuadrangular de descenso.

12. Juan Grabowski – Vinotinto

Su salida resultó de una consecuencia de la mala campaña y la pelea directa por evitar el descenso. El argentino Gabriel Schurrer tomó el mando y espera evitar un descenso.

13. Efrén ‘Cachorro’ Mera – Manta FC

El excapitán atunero cerró su ciclo en el club tras ocho partidos sin ganar y la eliminación en Copa Ecuador. Era de los pocos que aún resistía desde enero de 2024 cuando estaba en la Serie B. Javier Carvajal, técnico también manabita y quien lo asistía al ‘Cachorro’, asumió desde este martes 2 de septiembre las riendas del equipo.

Un torneo implacable

El cambio de formato de la LigaPro (con una fase inicial de 30 fechas) parecía dar margen para proyectos más largos. Sin embargo, la presión por clasificar y evitar el descenso terminó por cortar procesos rápidamente con 11 equipos cambiando de técnicos.

De hecho, apenas el entrenador Juan Carlos León (Libertad) se sostiene con continuidad: lleva 52 partidos en el cargo desde abril de 2024.

Otros técnicos que no han sido despedidos son Norberto Araujo de Deportivo Cuenca, Gabriel Pereyra de Aucas, Javier Rabanal de Independiente del Valle y Diego Martínez de Universidad Católica.