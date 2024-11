Compártelo con tus amigos:

La final de la Copa Sudamericana se vive este sábado 23 de noviembre del 2023 y se jugará en Asunción, capital uruguaya.

El encuentro entre Racing de Argentina y Cruzeiro de Brasil se disputará desde las 15h00 en el estadio La Nueva Olla.

Como parte de la previa, se ha viralizado la historia de un hincha del conjunto argentino, quien ha puesto en riesgo su propia salud.

En una entrevista a medios locales contó que el domingo pasado lo internaron por fuertes dolores abdominales. El diagnóstico era que debían operarlo para extraerle la vesícula.

“A los médicos les dije que no, que no era posible. Les dije que yo debía estar acá (final de la Copa Sudamericana y me vine”, contó.

Se trata de un hincha de unos 55 años, quien aseguró que si tiene que morir viendo campeón a Racing lo hace sin ningún problema.

“He estado comiendo sano, estoy con cero alcohol. Los médicos pueden estar tranquilos”, dijo el hincha mientras mostraba una imagen de pollo a la plancha en su celular.

La final de la Copa Sudamericana en Paraguay

“Les juro que cuando regrese a Argentina me opero, pero por ahora estoy acá y quiero ver a mi equipo campeón”, dijo.

Racing y Cruzeiro van por la hazaña en el estadio La Nueva Olla de Asunción, ante la presencia de unas 45 mil personas.

En este recinto hace de condición de local uno de los equipos más populares del fútbol paraguayo: Cerro Porteño. Campeón en 34 ocasiones de la Liga de Paraguay.

El árbitro para la final de la Copa Sudamericana es el uruguayo Esteban Ostojich.

Racing y Cruzeiro tienen una historia en común. Una que los volverá a enfrentar en una final internacional.

Será la tercera vez que la Academia y los de Belo Horizonte se enfrenten para definir un certamen.

En 1988, hace 36 años, fue triunfo de Racing para quedarse con la Supercopa de América.

En 1992, la historia se repitió pero con final distinto: fue Cruzeiro el ganador. Ahora en Asunción, jugarán otra vez en una final imperdible, la Copa Sudamericana.