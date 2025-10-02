Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland viven un increíble arranque con alta presencia de goles

La temporada europea 2025-26 apenas suma un mes y medio de competencia, pero ya tiene un relato definido: la explosión de goles de Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Tres delanteros de élite que están pulverizando registros y abriendo un pulso vibrante por ser el máximo artillero del curso.

El que más sorprende es Harry Kane. El inglés, fichaje estrella del Bayern Múnich en 2023, acumula 17 goles en nueve partidos, un ritmo que no había alcanzado en toda su carrera. Su mejor inicio previo fue en la temporada 2017-18, cuando firmó 11 goles en el Tottenham. Hoy, su registro lo coloca en otra dimensión.

Kane ha construido su marca con dos tripletes (ante Leipzig y Hoffenheim), cinco dobletes y goles repartidos en Bundesliga y Champions. Incluso cuando no marcó, como frente al Augsburgo, aportó con dos asistencias. En total, ya suma 21 participaciones de gol para el Bayern.

Mbappé, el nuevo rey del Bernabéu

Kylian Mbappé tampoco se queda atrás. El delantero del Real Madrid suma 13 goles en nueve encuentros, su mejor arranque profesional. Solo se quedó sin marcar contra el Mallorca en LaLiga, pero desde entonces encadena seis partidos seguidos viendo puerta.

Su promedio es demoledor: 1,7 goles por encuentro tras el parón de selecciones. Con la camiseta blanca ya igualó el récord de Cristiano Ronaldo en su debut de 2009-10, con 13 goles en los primeros nueve partidos. El francés apunta a números de leyenda en el equipo de Xabi Alonso.

Haaland, siempre al acecho de los goles

Erling Haaland tampoco falla a su cita con las redes. El noruego lleva 11 goles en ocho partidos con el Manchester City. Aunque son cifras ligeramente menores que las de su primer curso en Inglaterra, su impacto sigue siendo brutal.

Con Noruega también brilla: marcó seis goles en la última fecha FIFA, cinco de ellos en un escandaloso 11-1 contra Moldavia. En total, lleva ocho partidos consecutivos marcando con club y selección.

Una batalla que promete más goles

Con estos registros, la carrera por la Bota de Oro ya se perfila como una de las más disputadas en años. Kane, Mbappé y Haaland superan con holgura el promedio de un gol por partido, y parecen encaminados a romper la barrera de los 50 tantos esta campaña.

Detrás, figuras que no despegan

Mientras los tres colosos brillan, otros artilleros atraviesan un arranque más discreto. El sueco Viktor Gyökeres, fichaje del Arsenal tras sus 54 goles en Portugal, solo suma tres. Aleksander Isak, que dejó el Newcastle por el Liverpool, registra apenas uno en cinco partidos.

El caso de Robert Lewandowski es distinto. Aunque su promedio sigue siendo alto (un gol cada 85 minutos), ha perdido protagonismo en el Barça, donde Ferran Torres lo supera en números.

Más preocupante es el presente de Mohamed Salah. El egipcio, autor de 34 goles el año pasado, apenas suma tres en nueve partidos y atraviesa una racha de tres encuentros sin anotar. Su bajón recuerda al cierre de la temporada pasada, cuando apenas marcó dos veces en diez duelos.

Una temporada para la historia

Lo que se perfila en Europa es una pugna entre tres delanteros llamados a marcar época. Kane, Mbappé y Haaland están transformando cada partido en una exhibición goleadora. Si mantienen este nivel, la temporada 2025-26 podría ser recordada como una de las más espectaculares en la historia reciente del fútbol europeo.