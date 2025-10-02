COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol

Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland viven un increíble arranque con alta presencia de goles

Kane, Mbappé y Haaland están firmando un inicio de temporada espectacular con cifras goleadoras históricas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland viven un increíble arranque con alta presencia de goles
Lo que se perfila en Europa es una pugna entre tres delanteros llamados a marcar época.
Kylian Mbappé, Harry Kane y Erling Haaland viven un increíble arranque con alta presencia de goles
Lo que se perfila en Europa es una pugna entre tres delanteros llamados a marcar época.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

Es un agradecido con la vida que nació el 1 de noviembre del 1990 en el cantón Sucre, Manabí. Lic... Ver más

[email protected]

La temporada europea 2025-26 apenas suma un mes y medio de competencia, pero ya tiene un relato definido: la explosión de goles de Harry Kane, Kylian Mbappé y Erling Haaland. Tres delanteros de élite que están pulverizando registros y abriendo un pulso vibrante por ser el máximo artillero del curso.

El que más sorprende es Harry Kane. El inglés, fichaje estrella del Bayern Múnich en 2023, acumula 17 goles en nueve partidos, un ritmo que no había alcanzado en toda su carrera. Su mejor inicio previo fue en la temporada 2017-18, cuando firmó 11 goles en el Tottenham. Hoy, su registro lo coloca en otra dimensión.

Kane ha construido su marca con dos tripletes (ante Leipzig y Hoffenheim), cinco dobletes y goles repartidos en Bundesliga y Champions. Incluso cuando no marcó, como frente al Augsburgo, aportó con dos asistencias. En total, ya suma 21 participaciones de gol para el Bayern.

Mbappé, el nuevo rey del Bernabéu

Kylian Mbappé tampoco se queda atrás. El delantero del Real Madrid suma 13 goles en nueve encuentros, su mejor arranque profesional. Solo se quedó sin marcar contra el Mallorca en LaLiga, pero desde entonces encadena seis partidos seguidos viendo puerta.

Su promedio es demoledor: 1,7 goles por encuentro tras el parón de selecciones. Con la camiseta blanca ya igualó el récord de Cristiano Ronaldo en su debut de 2009-10, con 13 goles en los primeros nueve partidos. El francés apunta a números de leyenda en el equipo de Xabi Alonso.

Haaland, siempre al acecho de los goles

Erling Haaland tampoco falla a su cita con las redes. El noruego lleva 11 goles en ocho partidos con el Manchester City. Aunque son cifras ligeramente menores que las de su primer curso en Inglaterra, su impacto sigue siendo brutal.

Con Noruega también brilla: marcó seis goles en la última fecha FIFA, cinco de ellos en un escandaloso 11-1 contra Moldavia. En total, lleva ocho partidos consecutivos marcando con club y selección.

Una batalla que promete más goles

Con estos registros, la carrera por la Bota de Oro ya se perfila como una de las más disputadas en años. Kane, Mbappé y Haaland superan con holgura el promedio de un gol por partido, y parecen encaminados a romper la barrera de los 50 tantos esta campaña.

Detrás, figuras que no despegan

Mientras los tres colosos brillan, otros artilleros atraviesan un arranque más discreto. El sueco Viktor Gyökeres, fichaje del Arsenal tras sus 54 goles en Portugal, solo suma tres. Aleksander Isak, que dejó el Newcastle por el Liverpool, registra apenas uno en cinco partidos.

El caso de Robert Lewandowski es distinto. Aunque su promedio sigue siendo alto (un gol cada 85 minutos), ha perdido protagonismo en el Barça, donde Ferran Torres lo supera en números.

Más preocupante es el presente de Mohamed Salah. El egipcio, autor de 34 goles el año pasado, apenas suma tres en nueve partidos y atraviesa una racha de tres encuentros sin anotar. Su bajón recuerda al cierre de la temporada pasada, cuando apenas marcó dos veces en diez duelos.

Una temporada para la historia

Lo que se perfila en Europa es una pugna entre tres delanteros llamados a marcar época. Kane, Mbappé y Haaland están transformando cada partido en una exhibición goleadora. Si mantienen este nivel, la temporada 2025-26 podría ser recordada como una de las más espectaculares en la historia reciente del fútbol europeo.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa amplía el feriado de octubre y lo declara no recuperable en medio de protestas

Asamblea Nacional no logra destituir a legisladora Nuria Butiñá por caso de diezmos

Se registran nuevos enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y los manifestantes del paro

Thomas Müller supera a Toni Kroos y se convierte en el alemán con más títulos en la historia

Gobierno de Ecuador evalúa compensación a distribuidores de combustible tras eliminación de subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa amplía el feriado de octubre y lo declara no recuperable en medio de protestas

Asamblea Nacional no logra destituir a legisladora Nuria Butiñá por caso de diezmos

Se registran nuevos enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y los manifestantes del paro

Thomas Müller supera a Toni Kroos y se convierte en el alemán con más títulos en la historia

Gobierno de Ecuador evalúa compensación a distribuidores de combustible tras eliminación de subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Daniel Noboa amplía el feriado de octubre y lo declara no recuperable en medio de protestas

Asamblea Nacional no logra destituir a legisladora Nuria Butiñá por caso de diezmos

Se registran nuevos enfrentamientos entre quienes quieren trabajar y los manifestantes del paro

Thomas Müller supera a Toni Kroos y se convierte en el alemán con más títulos en la historia

Gobierno de Ecuador evalúa compensación a distribuidores de combustible tras eliminación de subsidio al diésel

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO