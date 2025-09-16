Keny Arroyo debuta con victoria en Cruzeiro ante Bahia en el Brasileirao 2025

El extremo ecuatoriano Keny Arroyo, de 19 años, debutó con el Cruzeiro en la victoria 1-2 ante Bahia por la 23ª jornada del Brasileirao 2025, en la Arena Fonte Nova de Salvador, Brasil.

Arroyo ingresó al minuto 70 en un triple cambio dirigido por el técnico Leonardo Jardim, cuando el marcador estaba 1-0 a favor del local, y participó directamente en la jugada del gol del empate al minuto 77.

Este estreno ocurre tras su traspaso desde el Besiktas por 7 millones de dólares y un contrato hasta diciembre de 2029, motivado por su deseo de regresar a Sudamérica para recuperar nivel tras un paso irregular en Turquía. La victoria posiciona a Cruzeiro en el segundo lugar con 47 puntos en 23 partidos.

Detalles del partido Bahia vs. Cruzeiro

El encuentro comenzó con Bahia tomando ventaja al minuto 67 mediante un gol de Jean Lucas Oliveira desde fuera del área. Jardim respondió con un triple cambio al 70′, incluyendo a Arroyo por la banda derecha, junto a otros ajustes en el mediocampo.

En su primera intervención, Arroyo habilitó a un compañero cuyo remate salió desviado. Inmediatamente después, en la jugada del empate, Arroyo encabezó una contra hasta el borde del área, pasó a Matheus Pereira, quien enganchó, remató al vertical, y Luis Sinisterra capturó el rebote para marcar el 1-1 al 77′.

El gol de la victoria llegó al 86′, con un tiro libre cobrado por Gabriel Barbosa (Gabigol) que impactó en el ángulo. Arroyo jugó 18 minutos y registró dos pases clave, según reportes del partido. La alineación inicial de Cruzeiro incluyó a Cássio en portería, con defensores como William y Bruno, y delanteros como Kaio Jorge.

Contexto del fichaje de Keny Arroyo a Cruzeiro

Arroyo, surgido en las categorías inferiores del Independiente del Valle en Ecuador, jugó en el primer equipo de ese club entre 2023 y 2025 antes de transferirse al Besiktas. Su paso por Turquía fue breve y sin impacto significativo, lo que lo motivó a buscar un retorno al fútbol sudamericano.

Cruzeiro, conocido como Raposa, invirtió siete millones de dólares en su adquisición, el mayor gasto bajo la gestión de Pedro Lourenço. El contrato se extiende hasta finales de 2029. Arroyo no pudo debutar en la victoria anterior ante Atlético Mineiro por los cuartos de final de la Copa de Brasil, ya que no estaba inscrito en la nómina de esa competición debido a regulaciones.

En redes sociales, Arroyo expresó su motivación por el nuevo desafío, destacando el tamaño del club y su deseo de consolidarse.

Posición en la tabla del Brasileirao 2025 y próximos partidos

Con esta victoria, Cruzeiro ascendió al segundo lugar con 47 puntos en 23 partidos, a tres unidades del líder Flamengo (con 50 puntos en 22 encuentros), que cuenta con el ecuatoriano Gonzalo Plata en sus filas. El Palmeiras ocupa el tercer puesto con 46 puntos en 21 partidos.

El Brasileirao 2025, con 20 equipos, se juega de mayo a diciembre, con un formato de todos contra todos a doble vuelta. Cruzeiro, con sede en Belo Horizonte, busca títulos tras una temporada de recuperación.

El próximo partido de Cruzeiro con Arroyo será el domingo 21 de septiembre de 2025, como local ante RB Bragantino en el Mineirão, por la 24ª jornada.

Arroyo, nacido en Guayaquil, Ecuador, mide 1.70 metros y se posiciona como extremo derecho. Su familia lo apoya en la adaptación a Belo Horizonte.