Juventus rescata empate ante Dortmund y Qarabag remonta a Benfica

Juventus empató 4-4 con el Borussia Dortmund en un partido con ocho goles en la segunda mitad, mientras el Qarabag remontó 2-3 al Benfica, este martes en la primera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026.

Estos resultados destacan en el nuevo formato con 36 equipos jugando ocho partidos cada uno, otorgando tres puntos por victoria para clasificar directamente a octavos o a playoffs. El empate en Turín, en el Allianz Stadium, vio a Dusan Vlahovic anotar dos goles y asistir en el empate final, neutralizando tres ventajas del Dortmund. En Lisboa, Qarabag logró su primera victoria histórica en la competición en el Estadio da Luz.

Empate entre Juventus y Borussia

El primer tiempo terminó 0-0 en el Allianz Stadium de Turín, con capacidad para 41.500 espectadores. La segunda mitad explotó con goles desde el 52′, cuando Karim Adeyemi abrió el marcador para Dortmund. Al 63′, Kenan Yildiz empató para Juventus. Inmediatamente, Felix Nmecha al 65′ y Dusan Vlahovic al 67′ mantuvieron el equilibrio.

Al 74′, Yan Couto adelantó nuevamente a Dortmund, y al 86′, Ramy Benzebaini convirtió un penalti para el 3-2. En el descuento, Vlahovic anotó su segundo gol al 94′ para el 3-3, y al 96′, asistió a Lloyd Kelly para el 4-4 definitivo. Vlahovic, serbio de 25 años, registró dos goles y una asistencia, con Juventus rematando 18 veces y Dortmund 15.

Este fue el décimo encuentro europeo entre ambos, con Juventus ganando seis de los nueve previos.

Remontada histórica de Qarabag ante Benfica

En el Estadio da Luz de Lisboa, con 65.000 espectadores, Qarabag remontó de 0-2 a 2-3 contra Benfica. Enzo Barrenechea al 6′ y Vangelis Pavlidis al 16′ adelantaron a los portugueses. Leandro Andrade recortó al 30′ para el 2-1 al descanso.

Al 48′, Camilo Duran empató, y al 86′, Oleksii Kashchuk dio la vuelta para el 2-3, la primera victoria de un equipo azerí en Champions.

Esta es la 12ª aparición de Qarabag en fases de grupos europeas, con nueve más que el resto de equipos azeríes combinados. Benfica, semifinalista en 2024-2025, ha ganado solo dos de sus últimos tres abiertos en Champions. Qarabag suma su primera victoria en 12 intentos en la competición.

Fase de liga de la UEFA Champions League 2025-2026

La UEFA Champions League 2025-26 adopta una fase de liga con 36 equipos, sorteados en cuatro bombos para ocho rivales cada uno. Los ocho primeros avanzan directamente a octavos; del 9º al 24º van a playoffs. La jornada 1, del 16 al 18 de septiembre, incluye estos resultados que otorgan un punto a Juventus y Dortmund, tres Qarabag, y cero al Benfica.

Juventus, con 7 puntos en cuatro jornadas de Serie A, enfrenta a Napoli el 21 de septiembre. Dortmund, segundo en Bundesliga con 6 puntos, visita a Heidenheim. Qarabag, líder en Azerbaiján, recibe a Copenhague. Benfica, tercero en Primeira Liga, viaja a Chelsea.

Estos partidos marcan el inicio de una temporada que culmina en la final del 30 de mayo de 2026 en el Allianz Arena de Múnich.