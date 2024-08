Compártelo con tus amigos:

Juan Izquierdo, futbolista uruguayo, murió a tan solo once días del nacimiento de su segundo hijo . Su esposa escribió un emotivo mensaje tras el fallecimiento del deportista.

El uruguayo, de 27 años de edad, jugaba en el estadio de Morumbi, donde su equipo Nacional se enfrentaba al Sao Paulo, de Brasil. Los equipos jugaban en el torneo Copa Libertadores .

Al minuto 87, Juan Izquierdo se desploma repentinamente y lo trasladan al Hospital Albert Einstein, de Sao Paulo. En esta casa de salud dejó de existir la noche del martes 27 de agosto.

Tras su muerte, su esposa escribió que se siente muy afectada por la tragedia, pero que sacará fuerzas de “donde no las hay” por sus hijos.

Hoy me tocó despedir a mi media mitad, al amor de mi vida. Para muchos Juan Izquierdo, para mí Juanma, mi mejor amigo, mi esposo, el papá de mis hijos, mi dos incondicional”, escribió Selena Izquierdo en un estado de la red social Instagram.

Izquierdo y su esposa procrearon dos hijos, la mayor de sus retoños tiene dos años y el menos doce días de nacido.

Amigo de Juan Izquierdo envío conmovedor mensaje

Mateo Antoni, amigo y compañero de Juan Izquierdo, también aprovechó sus redes sociales para describir al futbolista.

“Año y medio. Año y medio hace que te conozco y desde el día uno siempre fuiste una persona increíble para mí. Me ayudaste, me aconsejaste , me apradinaste, me exigiste, me puteaste, me abrazaste, me hiciste reír. Tantas cosas que no me da para describir lo excelente persona que fuiste conmigo”, escribió Antoni para su amigo Juan Izquierdo.