Compártelo con tus amigos:

José “Loco” Cortez no jugará en El Nacional, como lo hizo en la temporada pasada, donde se consagró campeón de la Copa Ecuador.

Pablo Erazo, presidente de la Comisión de Fútbol de El Nacional confirmó la noticia este miércoles 15 de enero del 2025.

El dirigente sostuvo que el club presenta limitaciones en el tema económico lo que les impide retener a Cortez, por un año más de préstamo.

Debido a esta razón, el jugador se quedará en Barcelona SC, equipo con el que realiza la pretemporada en la ciudad de Manta, en Manabí.

“Los valores para buscar renovar su préstamo imposibilitan contar con una de las figuras del título de Copa Ecuador”, señaló el dirigente en alusión a José el “Loco” Cortez.

De esa manera, la relación con el mediocampista se da por terminada en filas criollas, confirmó Erazo, en diálogo con FB Radio de Quito.

“Está prácticamente descartado lo del Loco Cortez. Lo dijo nuestro presidente, los valores son muy altos.

José “Loco” Cortez se queda en Barcelona SC

Incluso el entrenador de Barcelona SC ha dicho que lo tomará en cuenta, así que ese es capítulo cerrado”, dijo Erazo.

La dirigencia criolla buscó extender el préstamo del jugador, llegado en agosto de 2024 para convertirse en un baluarte del medio campo en la conquista del título de la Copa Ecuador.

Marco Pazos, presidente de El Nacional, señaló lo “complicado” de la negociación por Cortez.

“Barcelona no lo quiere ceder y en conversación con el representante no pidió 350 mil dólares por el pase; nosotros no estamos para comprar un pase tan alto”, apuntó.

Segundo Castillo, técnico de Barcelona SC manifestó que el mediocampista “es un jugador que tenemos. Está trabajando bien y tiene contrato con el club”.

“Es una linda posibilidad que Cortez siga con nosotros, lo llevaremos de a poco”, dijo Castillo en relación a José el “Loco” Cortez.