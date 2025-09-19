Jorge Guzmán denuncia irregularidades y parcialidad en sanción a Emelec tras Clásico del Astillero

Jorge Guzmán, presidente de Emelec, generó polémica este viernes 19 de septiembre de 2025, al denunciar irregularidades en la organización del Clásico del Astillero y parcialidad en los informes de los comisarios de LigaPro.

Tras la derrota 0-4 ante Barcelona SC en el estadio George Capwell el 14 de septiembre, el club recibió una sanción de cuatro partidos sin público más dos adicionales sin hinchas en la general de la Av. Quito.

Detalles de la goleada y los incidentes

El Clásico del Astillero, correspondiente a la Fecha 28 de la LigaPro 2025, se disputó el domingo 14 de septiembre en el estadio George Capwell. Barcelona SC se impuso con goles de Octavio Rivero, Joaquín Valiente, Janner Corozo y Braian Oyola.

El partido se interrumpió por 17 minutos en el primer tiempo debido al lanzamiento de botellas de vidrio, bengalas y juegos pirotécnicos desde la bandeja alta de la localidad Avenida Quito de Emelec, lo que obligó a la intervención de 300 agentes policiales para desalojar a los responsables. El árbitro Robert Cabrera y el VAR fueron protagonistas en decisiones como la anulación de un gol de José “Tin” Angulo por offside.

Emelec, dirigido por Guillermo Duró, acumuló 38 puntos en la tabla, complicando su clasificación al hexagonal final. Barcelona SC, bajo Ismael Rescalvo, sumó 50 puntos y celebró su primera victoria en el Capwell con la camiseta amarilla.

Denuncias de Guzmán

En entrevista con Radio Unión, Guzmán afirmó. “Evidentemente hubo mano negra. Nosotros solicitamos más resguardo policial y no se cumplió, además ingresaron muchos infiltrados”. El directivo señaló que el club había requerido refuerzos de seguridad previos al partido, pero la solicitud no prosperó, contribuyendo a los desórdenes.

Guzmán también cuestionó los informes de los comisarios de LigaPro: “Hubo una intención clarísima. Los dos comisarios de LigaPro redactaron reportes exagerados, mucho más extensos que lo habitual. Son personas claramente identificadas con una camiseta que no es la azul”. Esta declaración apunta a una posible parcialidad en la elaboración de los documentos que derivaron en la sanción.

La sanción, confirmada por el Comité Disciplinario de LigaPro el 16 de septiembre, incluye cuatro partidos sin público en el Capwell y dos adicionales sin hinchas en la general de la Av. Quito, además de una multa de 125.000 dólares. Esta medida se suma a las 10 sanciones económicas recibidas por Emelec en 13 partidos locales durante la temporada 2025 por infracciones similares.

Sanciones y tensiones en LigaPro

LigaPro ha aplicado sanciones estrictas en 2025 por violencia en estadios, incluyendo la suspensión de público para Barcelona SC en un duelo previo. El reglamento establece multas y cierres parciales por lanzamiento de objetos con impacto, como se detalla en el acta disciplinaria. Emelec enfrenta un impacto económico y deportivo, con partidos a puerta cerrada afectando sus taquillas.

El Clásico del Astillero, número 237 en su historia, ha registrado goleadas memorables, como el 0-4 de Barcelona en 2025, que revive dolores pasados para Emelec. Guzmán, en declaraciones previas al partido el 12 de septiembre, había expresado entusiasmo por la victoria, pero post-derrota, sus reclamos escalan la rivalidad.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) y LigaPro investigan los hechos, con énfasis en operativos de seguridad. Incidentes como estos han llevado a protocolos reforzados, incluyendo desalojos y revisiones VAR para penales. Emelec evalúa apelar la sanción ante instancias superiores.

La polémica aumenta la tensión en el fútbol ecuatoriano, con el hexagonal acercándose al 28 de septiembre. Barcelona SC, fortalecido por el regreso de Joao Rojas, mientras Emelec reorganiza su defensa para los próximos duelos en el Capwell vacío. Emelec el domingo recibe a El Nacional a las 16h00, en el estadio George Capwell.