Jorge Célico descarta pelea por descenso y respalda a Emelec para mejorar en lo que resta del torneo

Jorge Célico, entrenador de Emelec, aseguró que confía en revertir la situación del equipo, tras igualar 1-1 con Libertad en la octava fecha de la LigaPro, destacando la necesidad de fichajes en junio para fortalecer el plantel y escalar desde el puesto 13 .

El empate frente a Libertad dejó a Emelec con siete puntos en ocho jornadas, ubicándose en el lugar 13 de la tabla de posiciones de la LigaPro 2025.

Célico, en su intervención, enfatizó que el equipo no está enfocado en evitar el descenso, sino en mejorar su rendimiento. “Tengo fe que podamos meternos entre los primeros seis del torneo. Reforzando el plantel vamos a estar bien en la segunda mitad del año, ahora hay que lucharla”, afirmó el argentino.

Célico también abordó las críticas sobre el desempeño del equipo, rechazando la idea de que Emelec esté en una crisis irreversible. “No estamos peleando el descenso, recién vamos ocho fechas, no corresponde. Todo el mundo quiere ver a Emelec salir adelante, no puedo aceptar por eso que digas que Emelec no mejora”, señaló en respuesta a preguntas de la prensa.

Lesiones y Mala Suerte, Obstáculos Iniciales

El técnico destacó que el inicio de la temporada estuvo marcado por contratiempos. “Arrancó el torneo y no jugaba Baguí , no estaba Castelli y así con varios. Hoy pudimos cerrarlo en el primer tiempo, con Manta pasó algo parecido, con Macará no convertimos un penal a favor”, explicó Célico, atribuyendo parte de los resultados a la falta de definición y lesiones clave.

A pesar de los tropiezos, el entrenador defendió el compromiso de sus jugadores y desestimó intentos de desvalorizar su trabajo. “Esta historia de querer menospreciar a mi persona, a los jugadores, la vi en anteriores oportunidades. No estamos peleando el descenso, recién vamos ocho fechas y no corresponde decir eso”, reiteró.

Romario Caicedo Respalda el Proyecto

El lateral Romario Caicedo , una de las figuras del plantel, también expresó confianza en la recuperación del equipo. “Esto es Emelec, es un equipo grande y debemos estar entre los mejores seis. Sé que clasificaremos entre los primeros y podemos ser campeones”, afirmó.

Caicedo reconoció la frustración tras el empate, pero aseguró que el equipo está motivado para sumar puntos en su próximo encuentro ante Deportivo Cuenca.

El ‘bombillo’ se encuentra actualmente en una posición comprometida, formando parte del cuadrangular del no descenso , aunque Célico insiste en que el torneo aún ofrece oportunidades para remontar. “Estamos con bronca, claro, y nos cuesta, sí, pero para nada estamos conformes e iremos a sumar de visita”, agregó Caicedo, reflejando el ánimo del vestuario.

Emelec enfrenta desafíos en LigaPro 2025

La LigaPro 2025 ha sido competitiva, con equipos como Emelec enfrentando desafíos para consolidarse en la parte alta de la tabla. La sanción de la FIFA que impide al club realizar fichajes hasta junio de 2025 ha limitado las opciones de Célico, quien heredó un plantel con carencias tras una temporada irregular en 2024. La expectativa de los hinchas, acostumbrados a ver a Emelec peleando títulos, contrasta con el presente del equipo, que acumula solo una victoria en lo que va del torneo.

Perspectivas para el Futuro