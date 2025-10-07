Jordi Alba confirma su adiós al fútbol profesional después de la temporada 2025 con Inter Miami

El defensa español Jordi Alba, de 36 años, anunció este martes 7 de octubre de 2025 que pondrá fin a su carrera como futbolista profesional al concluir la actual temporada de la MLS con el Inter Miami.

El lateral ha decidido cerrar esta etapa con convicción y felicidad, después de una carrera repleta de títulos y reconocimientos tanto en el FC Barcelona como en la selección española y ahora en la liga estadounidense.

Jordi Alba, nacido en L’Hospitalet de Llobregat, fue uno de los laterales izquierdos más destacados de su generación, conocido por su velocidad, recorrido ofensivo y conexión especial con Lionel Messi. Su carrera profesional comenzó en las canteras del FC Barcelona, aunque fue en el Valencia donde logró afianzarse en primera división antes de volver al club catalán en 2012, justo antes de la Eurocopa que marcó su consagración internacional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jordi Alba (@jordialbaoficial)

Desempeño en el fútbol

Durante sus once temporadas como azulgrana, Alba disputó 458 partidos oficiales, siendo titular en 420 de ellos. Consiguió un palmarés impresionante con 18 títulos: 6 Ligas de España, 5 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 1 Liga de Campeones, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Además, con la selección española levantó la Eurocopa de 2012 y la Nations League, sumando más de 90 internacionalidades y anotando nueve goles.

Su llegada a la Major League Soccer se dio en 2023, cuando se unió al Inter Miami junto a Lionel Messi y otros excompañeros barcelonistas como Sergio Busquets y Luis Suárez. Alba contribuyó al éxito del club en la Leagues Cup y la Supporters’ Shield, fortaleciendo la defensa y sumando experiencia al equipo floridano.

El anuncio de su retiro llegó tras una emotiva declaración en vídeo en redes sociales donde Alba expresó: “Gracias fútbol, gracias por tanto”. A pesar de contar con contrato hasta 2027, la decisión obedece a motivos personales y a la convicción de que es momento de iniciar una nueva etapa en su vida, cerrando con orgullo y alegría su carrera profesional y dejando un legado imborrable en cada club que defendió.

Intertítulo: El legado de Jordi Alba en el fútbol internacional

En el FC Barcelona, Alba se destacó no solo por su rendimiento defensivo, sino también por su aporte ofensivo, marcando 27 goles y repartiendo 91 asistencias, números que reflejan su especial habilidad para sumarse al ataque y su complicidad con Messi. Su olfato goleador y precisión en las asistencias le convirtieron en uno de los laterales más efectivos y admirados en la historia del club.

En la selección española, Alba fue pieza clave en la era dorada, integrándose en equipos que conquistaron títulos importantes y dejando una huella imborrable que lo posiciona entre los mejores defensores españoles de la historia. Su carrera destaca por la combinación de velocidad, técnica y compromiso que lo caracterizaron hasta sus últimos días como profesional.

Intertítulo: El adiós a la MLS y el futuro de Inter Miami

Con la retirada de Jordi Alba al final de esta temporada, el Inter Miami comienza a planear su futuro en la defensa. Se menciona que el español Sergio Reguilón podría ser el sucesor en la posición de lateral izquierdo, un puesto que Alba dejará vacante tras su adiós.

Alba sigue siendo un referente para sus compañeros y un ejemplo para jóvenes futbolistas que sueñan con dejar su huella a nivel mundial. Su retirada pone fin a una etapa gloriosa del fútbol español y un capítulo importante en la historia reciente del Inter Miami, donde también finaliza la carrera de otra leyenda, Sergio Busquets.