Joao Rojas regresa a las prácticas con Barcelona SC después de un año ausente

Joao Rojas, delantero ecuatoriano de 28 años, volvió a entrenar con Barcelona SC en Guayaquil, tras superar una fractura de peroné sufrida en mayo de 2024, con el objetivo de regresar a las canchas en el tramo final de la LigaPro 2025.

Un regreso esperado al ídolo del astillero

Rojas se reincorporó a los entrenamientos grupales del equipo tras 14 meses de inactividad causada por una fractura de peroné sufrida el 16 de mayo de 2024 durante un partido de Copa Libertadores contra Sao Paulo. El jugador, que solo disputó 13 partidos con los amarillos desde su llegada en febrero de 2024. En la temporada 2025 no ha jugado debido a complicaciones en su recuperación, incluyendo dos cirugías adicionales.

El club, dirigido por Ismael Rescalvo, confirmó que Rojas comenzó a trabajar a la par de sus compañeros, marcando un avance significativo en su readaptación. El cuerpo técnico evaluará su progreso en los próximos días para determinar una posible fecha de retorno a la competición oficial.

La lesión ocurrió en el minuto 53 de aquel encuentro ante Sao Paulo, cuando Rojas, titular y figura del equipo, recibió una entrada que le provocó la fractura. Desde entonces, ha estado ausente en 54 partidos oficiales, incluyendo compromisos de LigaPro y torneos internacionales.

Un proceso de recuperación complejo

La recuperación de Rojas ha sido más larga de lo previsto. Tras la fractura inicial, el jugador requirió una segunda cirugía en febrero de 2025 en Uruguay debido a una consolidación incompleta del hueso. “Los médicos me explicaron que la consolidación del hueso no fue completa y la cirugía es una forma de corregirlo”, comentó.

En julio de 2025, Rojas enfrentó otra intervención quirúrgica para un injerto de piel en la cicatriz de la operación inicial, lo que retrasó aún más su retorno. El traumatólogo Óscar Rivera, quien atendió a Rojas durante su etapa en Emelec en 2019, explicó que la falta de continuidad y las lesiones recurrentes, derivadas de su estilo de juego explosivo, han complicado su recuperación.

A finales de agosto de 2025, Rojas comenzó a trabajar de forma diferenciada con el readaptador físico del club. Su esposa, la periodista Kristy Alvarado, detalló en Radio City que el proceso está siendo manejado con precaución. “El readaptador lo llevará de menos a más, con ejercicios que no le perjudiquen”.

Expectativas para el regreso

El retorno de Rojas a los entrenamientos grupales llega en un momento clave para Barcelona SC, que se prepara para el Clásico del Astillero contra Emelec el 14 de septiembre de 2025. Además del hexagonal final de la LigaPro en octubre. Sin embargo, fuentes cercanas al club indican que es poco probable que Rojas juegue ante Emelec debido al largo periodo de inactividad.

El cuerpo técnico prioriza su recuperación completa para evitar recaídas, especialmente considerando el historial de lesiones del jugador. Rojas, conocido por su velocidad y cambios de ritmo, es propenso a lesiones ligamentarias y musculares, debido a su estilo de juego y faltas recibidas.

Impacto en el equipo y la hinchada

La reincorporación de Rojas es una noticia positiva para los hinchas de Barcelona SC, que han esperado su regreso desde su llegada como refuerzo estelar en 2024. Con un contrato vigente hasta diciembre de 2027, el extremo ecuatoriano tiene la oportunidad de recuperar su nivel y contribuir en los objetivos del club, que incluyen el título de la LigaPro.

El club compartió imágenes de Rojas entrenando en el Estadio Monumental, generando entusiasmo entre los aficionados. Su posible retorno tras la fecha FIFA de septiembre, refuerza las opciones ofensivas de un equipo que busca consolidarse en el hexagonal final.