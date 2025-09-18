Joao Rojas brilla con gol en victoria de ADT Tarma ante UTC Cajamarca

El extremo ecuatoriano Joao Rojas volvió a destacar en el fútbol peruano al anotar en la victoria 3-1 de ADT Tarma sobre UTC Cajamarca, disputada este martes 16 de septiembre de 2025 en el Estadio Unión Tarma, por la novena fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Rojas, de 30 años, fue titular indiscutible bajo la dirección de Franco Navarro y jugó 83 minutos, contribuyendo con su velocidad y precisión en el ataque.

El gol de Joao Rojas llegó al minuto 62: tras una asistencia precisa de Mauro Da Luz, el tricolor definió con un remate colocado al poste derecho, asegurando la ventaja en un encuentro clave para escalar posiciones. Con este tanto, Rojas alcanza tres goles en la temporada 2025 con el Vendaval Celeste, consolidándose como una pieza fundamental en la ofensiva del club tarmeño, donde llegó en enero procedente del Deportivo Garcilaso.

El gol de Joao Rojas

El partido comenzó con un inicio arrollador para ADT. Apenas al minuto 3, el defensor Gustavo Dulanto sorprendió a todos con un golazo desde más de 60 metros, un disparo zurdo que superó al portero de UTC y abrió el marcador de manera espectacular, considerado uno de los mejores de la temporada en Perú.

El segundo tiempo vio la consolidación de la victoria: Joao Rojas amplió la diferencia al 62′, y Mauro Da Luz selló el 3-0 al 74′ con un remate oportuno. UTC descontó en los minutos finales gracias a Jarlín Quintero al 89′, pero ya era tarde para remontar.

Este triunfo permite a ADT sumar 10 puntos y ascender al noveno lugar de la tabla del Clausura, un impulso vital para un equipo que busca clasificar a instancias finales y mejorar su posición general en la Liga 1.

UTC, por su parte, se queda con problemas en la zona baja, sumando solo cuatro puntos en nueve fechas. Joao Rojas , con su doble nacionalidad ecuatoriana y peruana (obtuvo la ciudadanía en 2023), ha sido clave en los 18 partidos disputados esta temporada, aportando no solo goles sino asistencias y desequilibrio.

En la próxima jornada, ADT enfrentará una dura prueba como visitante ante Cusco FC, segundo del Clausura con 16 puntos, en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.