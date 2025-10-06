Ismael Rescalvo asume responsabilidades e hinchas ‘toreros’ piden su salida

Barcelona Sporting Club sufrió una contundente derrota Independiente del Valle, un resultado que dejó a los ‘Toreros’ a 13 puntos del líder en la LigaPro, en un año especial por su centenario. sufrió una0-3 frente a, un resultado que dejó a los ‘Toreros’ a 13 puntos del líder en la LigaPro, en un año especial por su centenario.

El partido, disputado en el estadio Monumental, evidenció las falencias del equipo amarillo, que no logró contrarrestar el juego ofensivo de su rival. Ismael Rescalvo, director técnico de Barcelona, asumió plena responsabilidad por la goleada, reconociendo errores tácticos y la falta de efectividad de su plantilla.

Sin embargo, la afición no ocultó su descontento, y las redes sociales se llenaron de críticas hacia el estratega español, exigiendo su salida inmediata. Los hinchas también apuntaron a varios jugadores, señalándolos por no estar a la altura de las expectativas en una temporada crucial para el club. La derrota agudiza la crisis en el equipo, que ahora enfrenta una presión creciente para revertir su situación en el torneo. La directiva aún no se pronuncia sobre el futuro de Rescalvo, pero el malestar de la hinchada pone en jaque la continuidad del proyecto actual.

Derrota que aleja a Barcelona SC del título

Barcelona SC no logró descontar puntos importantes ante Independiente del Valle y cayó goleado en casa. Los goles del visitante, convertidos por Michael Hoyos, Junior Sornoza y Patrik Mercado, demostraron las dificultades defensivas que enfrentó el cuadro torero, afectando su aspiración de campeonar en esta temporada. El entrenador Ismael Rescalvo reconoció los errores cometidos y asumió total responsabilidad por el resultado adverso.”Triste por la derrota y no buscamos ningún tipo de excusas. Buscamos esas responsabilidades. Sobre todo, entendiendo lo que supone defender la camiseta de Barcelona, asumimos esa responsabilidad. Ante IDV fue un partido en el que desafortunadamente todo se nos dio en contra”

Autocrítica del cuerpo técnico y ambiente tras el partido

Rescalvo destacó que el equipo tuvo un buen inicio, pero la situación se complicó con el primer gol visitante y la dinámica del partido se fragmentó. El técnico español descartó excusas relacionadas con el arbitraje, excepto una jugada dudosa de penal no pitado a favor de Barcelona SC, y enfatizó la necesidad de corregir errores para competir a este nivel.”Quedan nueve partidos, pero nuestra mentalidad es que en estas dos semanas podamos corregir esos errores para poder competir con este tipo de rivales”, dijo.

Paralelamente, después del encuentro, varios hinchas expresaron su molestia y reproche hacia el plantel, generando un tenso ambiente en la salida del estadio.Byron Castillo fue uno de los blancos principales de las críticas. El defensor no se quedó callado y respondió con vehemencia a los aficionados.

Los hinchas aducen que el entrenador Ismael Rescalvo no ha dado la talla en Barcelona y aducen que el plantel amarillo requiere a técnicos de jerarquías como lo fueron Gustavo Costa, Luis Zubeldía y Guillermo Almada, que imponían respeto en el camerino.

Situación actual en la liguilla y próximos pasos

Barcelona SC mantiene el segundo lugar con 54 puntos, pero Independiente del Valle amplió su ventaja a 13 puntos con 67 unidades. Aún quedan 27 puntos en disputa, la distancia obliga a que los toreros ganen sus próximos partidos y esperen tropiezos de IDV para mantener vivo el sueño de la corona. En este contexto, el cuerpo técnico decidió otorgar dos días libres al plantel debido a la suspensión de partidos este fin de semana por la Fecha FIFA, permitiendo que los jugadores con compromisos internacionales en sus selecciones puedan descansar y recuperarse.

Preparación y contexto del torneo

El hexagonal final que definirá al campeón del torneo nacional está conformado por Independiente del Valle, Barcelona, Liga de Quito, Universidad Católica, Libertad y Orense. Tras esta liguilla, el equipo deberá mejorar su rendimiento para competir en la recta final de la LigaPro. La presión aumenta tanto desde el banquillo como desde la hinchada, que exige resultados positivos para regresar a la senda del éxito.

En la segunda jornada Barcelona se enfrentará a Liga de Quito a las 20h15, e Independiente del Valle a Orense a las 18h00. Rescaldo le dio libre a la plantilla los días lunes y martes. El miércoles retornarán a los trabajos.