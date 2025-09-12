Independiente del Valle recibe a Vinotinto que está obligado a sumar de visitante

Independiente del Valle se medirá ante Vinotinto FC en la fecha 28 de la LigaPro Serie A 2025, este sábado 13 de septiembre a las 14h00 en el Estadio Banco Guayaquil. El equipo local, dirigido por Javier Rabanal, busca sumar puntos para consolidar su liderazgo, mientras Vinotinto, bajo Gabriel Schürrer, necesita victorias para alejarse de la zona de descenso.

La LigaPro Serie A 2025, organizada por la Liga Profesional de Fútbol de Ecuador, reanuda su fase regular tras la pausa por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Independiente del Valle, conocido como el Negriazul, ocupa la primera posición con 59 puntos tras 27 fechas, con 17 victorias, 8 empates y 2 derrotas, anotando 50 goles y recibiendo 20.

Vinotinto FC, club fundado en 2023 y ascendido recientemente, se ubica en la decimoquinta posición con 24 puntos, en zona de descenso. El equipo ha disputado 27 partidos, con 6 victorias, 6 empates y 15 derrotas, marcando 29 goles y concediendo 38. Esta serie forma parte de la fase inicial de 30 fechas, donde los primeros seis clasifican al Hexagonal Final por el título y plazas en copas continentales, mientras los últimos cuatro entran al Cuadrangular de Descenso.

Posiciones y forma reciente

Independiente del Valle llega invicto en sus últimos cinco partidos de LigaPro, incluyendo una victoria 4-0 ante Técnico Universitario el 30 de agosto de 2025 en el Estadio Bellavista de Ambato. El equipo rayado promedia 1.85 goles por partido en la temporada, con una diferencia de goles de +30. Su liderazgo les permite una ventaja de 12 puntos sobre el segundo, Barcelona SC con 47 puntos, y 14 sobre Liga de Quito con 45 puntos. El Estadio Banco Guayaquil, con capacidad para 12.000 espectadores, ha sido sede de 13 partidos locales esta temporada, donde Independiente ganó 9.

Vinotinto, por su parte, acumula cuatro derrotas consecutivas, la más reciente un 0-1 ante El Nacional el 29 de agosto de 2025 en el Estadio Olímpico Guillermo Albornoz de Ibarra. El equipo necesita al menos 9 puntos más en las tres fechas restantes para salir de la zona roja, donde compite con Manta FC y Delfín. Como visitante, Vinotinto ha jugado 13 partidos, ganando solo 2.

El único antecedente entre ambos equipos ocurrió el 18 de mayo de 2025, en la fecha 13 de la LigaPro, donde Independiente del Valle ganó 3-1 como visitante en el Estadio Olímpico Guillermo Albornoz. Los goles rayados fueron obra de Claudio Spinelli (2) y Junior Sornoza, mientras Vinotinto anotó por intermedio de Rafael Monti. Este resultado resalta la superioridad histórica del líder en el duelo.

Jugadores a seguir

En Independiente del Valle, el arquero Guido Villar ha mantenido la portería en cero en 8 partidos esta temporada, con un porcentaje de atajadas del 78%. En defensa destaca Richard Schunke, con 2.300 minutos jugados. El mediocampo incluye a Junior Sornoza (5 goles y 7 asistencias), Patrik Mercado, Juan Cazares y el juvenil Darwin Guagua (17 años, debutante en la fecha 25). En ataque, Michael Hoyos y el goleador Claudio Spinelli lideran con 13 tantos cada uno, contribuyendo al promedio ofensivo del equipo.

Vinotinto apuesta por el portero Danny Luna, con experiencia en la Serie B. En el ataque, el experimentado Romario Ibarra (35 años, ex Barcelona SC) suma 4 goles, y Rafael Monti es el máximo artillero con 13 anotaciones, empatado con Spinelli en la tabla de goleadores de la LigaPro. Otros elementos clave incluyen al mediocampista central y defensores locales, aunque el equipo ha rotado por lesiones en las últimas jornadas. Los ‘chamos’ no podrán contar con Christian Larotonda, tras ser expulsado en la fecha pasada.

Estos jugadores representan el núcleo del equipo, con Independiente del Valle destacando por su mezcla de experiencia y juventud de su academia, mientras Vinotinto depende de refuerzos para revertir su racha. La pausa por Eliminatorias permitió recuperación, pero ambos directores priorizaron el análisis táctico en sesiones del 10 y 11 de septiembre.

Arbitraje y transmisión

El arbitraje estará a cargo de Alex Cajas como central, asistido por Juan Aguiar y Edwin Bravo. El cuarto árbitro es Vicente Beltrán, y el VAR lo opera Luis Quiroz. Cajas, árbitro FIFA desde 2023, ha dirigido 22 partidos en la LigaPro 2025, con un promedio de 3.7 tarjetas amarillas por encuentro.

La fecha 28 incluye otros duelos como Libertad vs. Liga de Quito el viernes 12 a las 19h00, y el Clásico del Astillero Barcelona SC vs. Emelec el domingo 14 a las 17h30 en el Estadio George Capwell. La LigaPro, iniciada el 14 de febrero de 2025, finalizará su fase regular el 28 de septiembre, con el Hexagonal del 4 de octubre al 2 de noviembre.

Independiente del Valle, campeón de la Serie A (2021), busca un nuevo título, mientras Vinotinto, en su segunda temporada en Primera, lucha por permanencia tras ascender en 2024. El encuentro resalta el contraste entre aspiraciones continentales del líder, clasificado a la Copa Libertadores 2026, y la supervivencia del colista.