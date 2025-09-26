Independiente del Valle aporta cuatro jugadores al Equipo de la Semana de la Sudamericana

Independiente del Valle, de Ecuador, fue reconocido este martes 26 de septiembre de 2025 por la Conmebol, al aportar cuatro futbolistas al Equipo de la Semana de la Copa Sudamericana, luego de su remontada frente a Once Caldas en Manizales, que lo clasificó a semifinales del torneo.

El triunfo que cambió la historia

El conjunto dirigido por Javier Rabanal logró una gesta memorable en el Estadio Palogrande de Colombia. Tras caer 2-0 en la ida en Quito, los ecuatorianos repitieron el marcador en condición de visitantes y forzaron la definición por penales. Allí, mostraron temple y precisión para imponerse y asegurar su presencia en las semifinales.

Esa actuación colectiva, que combinó eficacia ofensiva y solidez defensiva, no pasó desapercibida para la Conmebol, que cada semana selecciona a los jugadores más destacados de la jornada internacional.

Cuatro protagonistas de Independiente del Valle

El organismo incluyó en el 11 ideal a Michael Hoyos, autor de los dos goles en Colombia. Además, Junior Sornoza, encargado de las asistencias que facilitaron las anotaciones; Richard Schunke, pilar en defensa que logró neutralizar al experimentado Dayro Moreno. Y por último, Guido Villar, arquero que se lució con varias atajadas decisivas durante los 90 minutos.

Con estos nombres, Independiente del Valle se convirtió en el equipo que más jugadores aportó al Equipo de la Semana, superando a Universidad de Chile (tres representantes), Lanús (dos) y Atlético Mineiro (dos).

El once ideal de la Conmebol

El Equipo de la Semana quedó conformado de la siguiente manera:

Guido Villar (Independiente del Valle)

Fabián Hormazábal (Universidad de Chile)

Richard Schunke (Independiente del Valle)

Vitor Hugo (Atlético Mineiro)

Javier Altamirano (Universidad de Chile)

Junior Sornoza (Independiente del Valle)

Marcelino Moreno (Lanús)

Bernard (Atlético Mineiro)

Lucas Assadi (Universidad de Chile)

Michael Hoyos (Independiente del Valle)

Dylan Aquino (Lanús)

Camino a semifinales

La clasificación del equipo ecuatoriano se produce tras una campaña sólida en la que dejaron en el camino a Vasco da Gama en los playoffs, a Mushuc Runa en los cuartos de final y a Once Caldas en los octavos.

En semifinales, el rival confirmado será Atlético Mineiro, uno de los clubes más poderosos de Brasil, que llega tras eliminar a River Plate en la fase anterior.

Fechas de los duelos decisivos

La Conmebol ya confirmó que los partidos de ida de las semifinales se jugarán el 22 y 23 de octubre. Los encuentros de vuelta están programados para el 29 y 30 de octubre.

Independiente del Valle aspira a repetir la hazaña conseguida en 2019, cuando levantó el trofeo de la Copa Sudamericana en Asunción, consolidándose como un club protagonista en el fútbol continental.

El peso de Independiente del Valle en torneos internacionales

Desde hace más de una década, el club ecuatoriano se ha convertido en un referente de la Sudamericana y la Libertadores, gracias a un modelo de gestión que combina cantera, fichajes estratégicos y disciplina táctica.

En 2016 fue finalista de la Libertadores, en 2019 campeón de la Sudamericana y en 2023 levantó la Recopa Sudamericana. Ahora, con un plantel renovado y bajo la dirección de Rabanal, vuelve a ser protagonista. El reconocimiento de la Conmebol a cuatro de sus jugadores no solo es un premio al rendimiento individual, sino también un reflejo de la competitividad que ha mostrado el equipo en instancias decisivas.