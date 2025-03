Compártelo con tus amigos:

Gustavo Quinteros, actual director técnico de Gremio, se vio envuelto en un incidente violento en el fútbol brasileño.



El director técnico argentino Gustavo Quinteros, exEmelec, se convirtió en el protagonista de un incidente violento. Todo ocurrió al final del partido de revancha entre Gremio y Juventude, en las semifinales del Campeonato Gaúcho.

Tras una discusión con el árbitro, Quinteros golpeó al jugador rival Énio, lo que desató una gresca y resultó en su expulsión del encuentro. El hecho ocurrió en el Estadio Arena do Grêmio de Porto Alegre, cuando el partido de revancha estaba por terminar.

Gremio, dirigido por Gustavo Quinteros, había clasificado a la final con un marcador global de 3-2 pese a perder el encuentro. El incidente se desató cuando Quinteros se acercó al árbitro para reclamar una decisión.

En ese momento apareció el jugador del Juventude, Énio, quien intentó detener al entrenador y lo agarró de los brazos. En medio de la confrontación, Quinteros se deshizo de Énio con un brusco movimiento.

Aquello provocó que el rostro y la boca del futbolista se impactaran. El golpe generó una reacción inmediata de los jugadores y del cuerpo técnico de Juventude. Allí se desencadenó una breve trifulca en el campo. El árbitro del encuentro expulsó a Quinteros, quien abandonó el terreno de juego tras el altercado.

El técnico argentino, naturalizado boliviano, explicó posteriormente que su intención nunca fue agredir a Énio.

Gustavo Quinteros explicó la situación

“Mi objetivo era hablar con el árbitro, pero me tomaron de los brazos. Me lo saqué de encima con más fuerza, y él terminó golpeándose”, declaró Quinteros. El estratega aseguró que lamentaba el incidente, pero insistió en que no se sentía culpable de lo ocurrido.

El incidente generó polémica en los medios brasileños, quienes criticaron la actitud de Gustavo Quinteros, especialmente por su respuesta tras el altercado.

A pesar de llegar a Gremio en 2025 procedente de Vélez Sarsfield, donde se coronó campeón, las explicaciones del DT no cayeron nada bien. La prensa de Brasil considera que su comportamiento fue inapropiado para un entrenador de su nivel.

