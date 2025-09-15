Duró pide disculpas por derrota y Rescalvo celebra victoria clave en el Clásico

Barcelona SC derrotó por 0-4 a Emelec en el Clásico del Astillero, disputado el domingo 14 de septiembre de 2025 en el Estadio George Capwell de Guayaquil, Ecuador, por la fecha 28 de la LigaPro.

El encuentro, marcado por interrupciones debido a lanzamientos de objetos desde las tribunas, permitió a los amarillos recortar puntos en la tabla, mientras que los azules sufrieron una dura caída que afecta su aspiración al hexagonal final.

Emelec afectado tras goleada

Guillermo Duró, entrenador argentino de Emelec, compareció visiblemente afectado en la rueda de prensa posterior al encuentro. Reconoció que el primer gol de Barcelona, anotado a los tres minutos, desmoronó el plan táctico preparado por su equipo. “A ellos les salió todo y a nosotros se nos derrumbó el castillo de la ilusión que teníamos. Se nos cayó todo a los tres minutos, ellos retrocedieron, esperaron y contragolpearon; a ellos les salió el partido perfecto”, declaró Duró.

El DT azul evitó excusas y se enfocó en asumir la responsabilidad colectiva. “Podemos analizar un montón de cosas, pero todo va a quedar como excusa. Te puedo decir algo y puede quedar como excusa y no me gusta eso. Ante Barcelona tuvimos un mal partido, dimos una mala imagen, le pedimos disculpas a la gente que vino y tenemos que cambiar porque el de hoy no era el Emelec que venía jugando los partidos anteriores”, agregó. Duró enfatizó la necesidad de “dar la vuelta a la página rápido, levantar y mantener el buen ánimo que teníamos hasta ahora”.

Reacciones de Duró ante decisiones tácticas

Una de las consultas en la rueda de prensa giró en torno a la suplencia de Diogo Bagüí, lateral experimentado de Emelec. Duró explicó que se trató de una decisión puramente táctica. “Con el diario del lunes puedo llegar a decir que no me funcionó lo que uno pensaba, queríamos más fuerza, más en el uno contra uno. Hoy Luis no tuvo un gran partido, eso es verdad; con el diario del lunes puedo decir que me equivoqué, pero tampoco podemos saber si Bagüí iba a tener un gran partido hoy. Fue una decisión táctica nada más, no se hagan historias de contratos ni nada que hoy no estamos para eso. Tenemos que tratar de poner a los mejores”, precisó el entrenador.

Respecto a las lesiones, Duró informó sobre el estado de José Angulo, quien salió en el entretiempo. “El Tin sintió una contractura producto de lo que venía arrastrando, al igual que Christian (Cueva) que vienen jugando con molestias que vienen arrastrando y viendo cuánto nos pueden servir dentro de la cancha”, detalló. Estas ausencias afectaron el rendimiento del equipo azul, que no pudo revertir la desventaja en la segunda mitad pese a los cambios realizados.

El contexto del Clásico del Astillero resalta su importancia histórica, con Barcelona liderando ligeramente el historial en los últimos enfrentamientos. Este partido, jugado en el Capwell con capacidad para más de 40 mil espectadores, tuvo interrupciones por incidentes en las tribunas, como lanzamientos de objetos, lo que requirió intervención policial. A pesar de ello, el foco se centró en el terreno de juego, donde Barcelona demostró solidez defensiva y efectividad ofensiva.

Análisis positivo de Rescalvo

Por su parte, Ismael Rescalvo, director técnico español de Barcelona SC, se mostró eufórico en su conferencia de prensa. Calificó la victoria como “importante” y un punto de inflexión para el equipo. “Hoy ha sido la consecuencia de venir haciendo partidos atrás, habíamos tenido una evolución, los resultados no nos llenaban de ilusión, pero sabíamos que teníamos que seguir trabajando para conseguir la victoria. Tenemos cosas por mejorar, pero hoy fuimos un equipo que supo manejar el partido y nos llevamos un partido importante para recortar puntos”, expresó Rescalvo.

El entrenador destacó el trabajo previo del grupo. “Tenemos dos partidos para recortar puntos con Independiente del Valle, aunque no los está poniendo difícil. Esperamos que este partido sea un punto de partida para el equipo, que sea un punto de inflexión ya que sacamos tres puntos importantes”, añadió. Rescalvo subrayó la eficacia mostrada, ausente en encuentros anteriores como la derrota ante Universidad Católica.

En términos tácticos, Rescalvo detalló el enfoque en el mediocampo. “El partido estaba por dentro, Emelec tiene dos volantes muy fijos en esa posición, necesitábamos una superioridad por dentro, más volantes en esa zona. Al ser sus pivotes muy posicionales necesitábamos mucho dinamismo por dentro, por eso metimos un jugador más cerca de Montaño y generar superioridad numérica ahí. Hoy tuvimos la eficacia que no tuvimos en otros partidos”, explicó.

Estrategia defensiva y ofensiva de Barcelona

Rescalvo también abordó la planificación defensiva. “Queríamos defender al rival por el lado derecho, está un jugador que conozco muy bien que es Romario Caicedo, queríamos tener más ayudas para las ventajas que ellos generan por fuera. Creo que en el primer tiempo no nos hicieron un tiro a portería, gran parte de eso es porque los interiores entendieron muy bien las ayudas. En el primer tiempo nos faltó más progresión, ser más verticales para atacar la línea defensiva”, argumentó.

Defensivamente, el equipo amarillo mostró solidez, aunque admitió errores menores. “Defensivamente el equipo tuvo un comportamiento muy sólido, pecamos en algunos momentos en darle vida al rival, hicimos algunas faltas innecesarias”, concluyó Rescalvo. Esta victoria refuerza la posición de Barcelona en la lucha por el título, mientras Emelec debe reagruparse para las próximas jornadas de la Liga Ecuabet 2025.