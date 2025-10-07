Grave estado de salud de Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors

Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors, se encuentra en grave estado de salud. Permanece bajo atención médica en su domicilio, según confirmaron fuentes del club.

El técnico, de 69 años, enfrenta desde 2017 un cáncer de vejiga y próstata, lo que lo ha llevado a tomar una licencia médica desde finales de septiembre. En el último mes, Miguel Ángel Russo fue internado en tres ocasiones debido a complicaciones derivadas de su condición.

El pasado domingo, tras la contundente victoria de Boca Juniors por 5-0 frente a Newell’s Old Boys, Claudio Úbeda, ayudante de campo que ha asumido la dirección técnica en los últimos dos partidos, dedicó el triunfo a Miguel Ángel Russo.

“Este triunfo se lo queremos dedicar a Miguel, que seguramente nos ha estado mirando por televisión. Por más que no esté físicamente en el entrenamiento, él está al tanto de todo y de las decisiones que venimos tomando. Lo queremos mucho y queremos que se ponga bien”, expresó Úbeda.

En la misma línea, el capitán Leandro Paredes también le dedicó la goleada: “Es una victoria importante para todos, se la queremos dedicar a Miguel porque es la cabeza de nuestro grupo. Le mandamos mucha fuerza”.

El último partido que dirigió Miguel Ángel Russo

El último partido en el que Miguel Ángel Russo estuvo al frente de Boca fue el empate 2-2 ante Central Córdoba el 21 de septiembre, donde permaneció sentado en el banquillo durante todo el encuentro. Actualmente, en su tercer ciclo como entrenador del club, Russo atraviesa un momento delicado, pero su legado en Boca es innegable.

En su primera etapa (2007), logró la Copa Libertadores al vencer a Gremio de Brasil, aunque cayó en la final del Mundial de Clubes ante Milan. En su segundo período (2020-2021), conquistó una Superliga y una Copa de la Liga Profesional, pero fue eliminado en semifinales de la Libertadores por Santos.

Miguel Ángel Russo, con una extensa trayectoria, también dirigió en Argentina a clubes como Lanús, Estudiantes de La Plata, Vélez Sarsfield, San Lorenzo y Racing Club, entre otros. A nivel internacional, estuvo al frente de Universidad de Chile, Unión Deportiva Salamanca (Chile), Monarcas Morelia (México), Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al Nassr (Arabia Saudí).

Como jugador, Russo fue mediocampista defensivo en Estudiantes de La Plata. Ahí disputó 435 partidos y marcó 11 goles entre 1975 y 1989, además de jugar 17 encuentros con la selección argentina.

La comunidad de Boca Juniors y el fútbol argentino se mantienen expectantes por la recuperación de Russo, una figura respetada y querida en el deporte.