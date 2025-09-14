Milan vence 1-0 a Bolonia con gol de Modrić y Pervis Estupiñán suma 90 minutos

El Milan venció 1-0 al Bolonia este domingo 14 de septiembre en San Siro, gracias a un gol de Luka Modrić, mientras el ecuatoriano Pervis Estupiñán completó los 90 minutos en la tercera fecha de la Serie A italiana.

Milan se impuso con un gol de Modrić

El único gol llegó al minuto 27, tras una jugada colectiva en la que Estupiñán participó con un centro a Saelemaekers, quien asistió a Modrić. El croata definió con precisión y encendió San Siro.

La afición celebró el triunfo como una revancha ante el mismo rival que les había complicado en la pasada final de Coppa Italia. Para el equipo de Massimiliano Allegri, la victoria es clave para mantener el buen arranque de temporada.

La Gazzetta dello Sport calificó a Modrić como un “fenómeno a los 40 años” que “arrastra al Milan y hunde al Bologna”. Por su parte, el Corriere della Sera habló de un jugador que “enciende San Siro” en una victoria “de corto muso”.

Estupiñán sumó su segundo partido completo

El ecuatoriano Pervis Estupiñán volvió a jugar los 90 minutos. Mostró intención ofensiva, se proyectó por la banda izquierda y hasta tuvo la ocasión de marcar. Su disparo en el segundo tiempo se estrelló en el travesaño.

El periodista ecuatoriano de ESPN, Chobo Álvarez, analizó al defensor ecuatoriano: “Estupiñán fue titular, se lo vio más suelto en ataque pero con dificultades en defensa. Necesita seguir trabajando para mejorar el nivel”.

El árbitro amonestó a Estupiñán al minuto 35 por una falta táctica, pero el lateral completó el partido sin inconvenientes físicos. Este desempeño resultó positivo tras sus recientes molestias musculares con la selección ecuatoriana.

La prensa italiana evaluó al lateral ecuatoriano

La Gazzetta dello Sport le otorgó una calificación de 6 puntos. Destacó que fue “salvado por el pase” en la jugada del gol y describió su actuación como “decente pero útil”. Señaló que “Estupiñán se ve más cómodo, pero debe pulir la fase defensiva para ser el recambio definitivo de Theo Hernández”.

El Corriere della Sera resaltó que Estupiñán “contribuyó a mantener la portería a cero” con intervenciones claves en el segundo tiempo. Aplaudió su mayor seguridad tras su debut y consideró que “fue un paso adelante”. Sin embargo, también remarcó que “sufrió con las aceleraciones de Orsolini”.

Reacciones y contexto del triunfo

La prensa italiana catalogó la victoria del Milan como “importante” para consolidar la idea de juego y mantener la solidez defensiva. También destacó el debut de Adrien Rabiot en el centro del campo como un aporte en ideas y físico.

El encuentro no estuvo exento de polémica. El árbitro expulsó al entrenador Allegri por protestar un penalti revocado tras la revisión del VAR. Pese a ello, el equipo celebró su segunda portería en cero de la temporada, lo que fortalece la confianza defensiva.

En contraste, el Bolonia fue duramente criticado. La Gazzetta habló de una segunda parte con “aburrimiento total” y sin tiros a puerta. Corriere destacó que, pese al dominio de la posesión, no supo capitalizar en oportunidades claras.

El Milan suma dos victorias en tres partidos, con 6 puntos que lo mantienen en la parte alta de la tabla. La prensa subrayó que el marcador pudo haber sido más amplio.

En la próxima jornada, el Milan visitará al Udinese. Allí Pervis Estupiñán buscará consolidar su lugar como titular.