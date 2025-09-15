Kevin Rodríguez listo para Champions con Union SG ante PSV Eindhoven en la fase de liga

Union Saint-Gilloise con la presencia del ecuatoriano Kevin Rodríguez visita a PSV Eindhoven este martes 16 de septiembre de 2025 a las 11h45 en el Philips Stadion de Eindhoven, Países Bajos. Este será el primer partido de la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26.

El encuentro inicia las campañas europeas de ambos equipos, con los neerlandeses defendiendo su título de Eredivisie y los belgas debutando en la competición tras ganar la Jupiler Pro League.

PSV Eindhoven, vigente campeón de la Eredivisie, busca avanzar profundo en la Champions League tras una temporada 2024/25 exitosa. El equipo dirigido por Peter Bosz llega con altibajos en la liga doméstica: su último partido fue una victoria 5-3 como visitante ante NEC Nijmegen el 13 de septiembre de 2025. Previamente, perdió 0-2 en casa ante Telstar, pero acumuló triunfos ante Groningen (4-2) y Twente (2-0). Esta irregularidad contrasta con su promedio de más de tres goles por partido esta temporada.

Union Saint-Gilloise, actual campeón de la Jupiler Pro League por primera vez en 90 años, debuta en la fase principal de la Champions League. Bajo la dirección de Sébastien Pocognoli, el equipo belga mantiene un invicto en liga con cinco victorias en siete partidos, aunque perdió la Supercopa ante Club Brugge. Su reciente resultado fue un triunfo 1-0 como visitante ante FCV Dender el 13 de septiembre de 2025, con gol decisivo de Kevin Rodríguez como suplente. Antes, vencieron 2-0 a Anderlecht, empataron 0-0 con RAAL La Louvière, ganaron 3-0 a Standard Lieja y 3-2 a Gent.

Antecedentes y contexto histórico

PSV Eindhoven y Union Saint-Gilloise medirán por primera vez en competiciones UEFA. Su único antecedente es un amistoso el 5 de julio de 2025, donde PSV ganó 1-0 con gol de Joel Van Den Berg al minuto 57. PSV, con amplia experiencia en Champions —incluyendo cuartos de final en 2024/25—, enfrenta un calendario exigente con rivales como Bayern Munich, Napoli y Atlético de Madrid. Union SG, por su parte, ha participado en la Europa League las últimas tres temporadas, pero esta es su primera incursión en la máxima competición continental.

El ecuatoriano Kevin Rodríguez, de 25 años, es un elemento clave en el ataque de Union Saint-Gilloise. El delantero, de 190 cm de altura y 77 kg, ha brillado en la liga belga, contribuyendo al título 2024/25 con goles y asistencias. En el partido ante Dender, ingresó desde el banco y anotó el gol de la victoria en los minutos finales, demostrando su capacidad para desequilibrar. Rodríguez, internacional con Ecuador, podría formar parte del once inicial en este debut europeo, aportando velocidad y presencia en el área.

Posible alineaciones

Las alineaciones previstas reflejan las fortalezas de ambos equipos. Para PSV: Matěj Kovar en portería; defensa con Jerdy Schouten, Kiliann Sildillia, Sergiño Dest, Ryan Flamingo; mediocampo liderado por Rubén van Bommel, Joey Veerman, Ismael Saibari; y ataque con Ivan Perisic, Guus Til, Ricardo Pepi.

Union SG alinearía con KjellScherpen bajo los palos; línea defensiva de Fedde Leysen, Ross Sykes, Christian Burgess, Ousseynou Niang; mediocampistas Adem Zorgane, Anan Khalaili, Promise David; y delanteros Michel Rasmussen, Kevín Rodríguez, Anouar Ait El Hadj.

Bajas y consideraciones tácticas

Ambos equipos reportan bajas. PSV no contará con Alassane Plea y Mauro Junior por lesiones, mientras que Armando Obispo es duda por una contusión en la cabeza sufrida ante NEC. En Union SG, Raul Florucz está suspendido, y Mohammed Fuseini y Sofiane Boufal se pierden el partido por problemas físicos. Estas ausencias podrían influir en la solidez defensiva, especialmente para los belgas en su estreno.

La fase de liga de la Champions League 2025/26 involucra a 36 equipos en un formato de ocho partidos cada uno, sin grupos tradicionales. PSV inicia con este fixture favorable antes de duelos contra Leverkusen y Liverpool, mientras Union SG enfrentará a Newcastle y Atalanta en casa. En la Jupiler Pro League, Union lidera con 17 puntos tras siete jornadas; en Eredivisie, PSV suma 12 unidades en cinco partidos.

Este choque representa un hito para Union Saint-Gilloise, que busca consolidar su proyecto tras el título histórico. PSV, con 31 títulos de liga neerlandesa, aspira a su primer trofeo europeo desde 1988. El encuentro, con arbitraje de un oficial UEFA, promete intensidad, con PSV promediando 3.2 goles anotados por juego y Union manteniendo una defensa sólida con solo tres goles encajados en liga.