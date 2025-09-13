Chelsea busca el liderato ante Brentford en la jornada 4 de la Premier League

Chelsea se enfrentará a Brentford en la fecha 4 de la Premier League 2025-2026, este sábado 13 de septiembre a las 14h00 en el Gtech Community Stadium de Londres, Inglaterra.

El equipo visitante, dirigido por Enzo Maresca, aspira a sumar tres puntos para alcanzar provisionalmente el primer lugar, mientras Brentford, bajo Keith Andrews, busca mejorar su posición tras una derrota reciente.

Chelsea, con el ecuatoriano Moisés Caicedo disponible tras su participación en las Eliminatorias Sudamericanas, llega con 7 puntos de 9 posibles en las tres primeras jornadas de la Premier League 2025-2026. El equipo ocupa la segunda posición en la tabla, a 2 puntos del líder Liverpool, que jugará el domingo ante Burnley. La temporada inició el 16 de agosto con un empate 1-1 ante Manchester City, seguido de una victoria 2-0 sobre Wolverhampton Wanderers y un 2-0 ante Fulham el 30 de agosto.

Brentford, por su parte, acumula 3 puntos de 9 y se ubica en la 15ª posición. En su último partido de liga, perdió 2-1 ante Sunderland el 30 de agosto, un equipo ascendido que lidera la tabla con 9 puntos. Previamente, Brentford ganó 1-0 ante Aston Villa en la jornada 2 y empató 0-0 con Nottingham Forest en la primera. El club ha sufrido cambios significativos en el verano de 2025, con la salida del entrenador Thomas Frank al Tottenham y jugadores clave como Bryan Mbeumo y Yoane Wissa, según reportes de transferencias confirmadas.

Forma reciente de Chelsea

Chelsea ha mantenido la portería en cero en sus dos últimas victorias de Premier League, concediendo solo 1 gol en total esta temporada. El equipo ha jugado con un promedio de posesión del 61%, el más alto de la liga, y ha completado el 50% de secuencias de pases de 10 o más, según datos oficiales de la Premier League. Nuevos fichajes como João Pedro, con 2 goles y 2 asistencias en tres partidos, y Estêvão Willian, han contribuido al ataque. El brasileño João Pedro anotó en el partido ante Fulham, donde Enzo Fernández también marcó.

Desempeño de Caicedo

Moisés Caicedo, de 23 años, ha jugado 270 minutos en las tres jornadas, participando en la contención del mediocampo junto a Enzo Fernández. El ecuatoriano, fichado por 140millones de dólares en 2023, regresa tras el triunfo (1-0) de Ecuador ante Argentina en las Eliminatorias. Chelsea clasificó a la UEFA Champions League 2025-2026 tras finalizar cuarto la temporada anterior y debutará en la fase de liga el 16 de septiembre ante Barcelona.

El entrenador Enzo Maresca, en su primera temporada completa, ha rotado el plantel con precaución debido a lesiones, como la de Levi Colwill (rotura de ligamento cruzado anterior, baja por la temporada) y Liam Delap (isquiotibiales, 10-12 semanas). Cole Palmer es duda por una molestia, pendiente de entrenamiento del viernes. Chelsea ha ganado 9 de 12 partidos en casa en 2025 en Premier League, con 3 empates.

Desafíos para Brentford

Brentford ha tomado 3 puntos de 9 posibles, con un gol a favor y 3 en contra. En la EFL Cup, avanzó con un 2-0 ante Bournemouth el 27 de agosto. El nuevo entrenador Keith Andrews, nombrado el 22 de agosto tras la salida de Frank, ha integrado refuerzos como Jordan Henderson (fichado libre desde Ajax), Michael Kayode (permanente desde Fiorentina) y Igor Thiago (delantero brasileño). El equipo ha jugado con un 40.4% de pases hacia adelante, el más alto de la liga.

En su derrota ante Sunderland, Brentford lideró 1-0 hasta el minuto 80, pero concedió 2 goles en 10 minutos. Similarmente, en la jornada 1 ante Nottingham Forest, encajó 2 de 3 goles en 3 minutos. El club ha fichado a Romelle Donovan (18 años, desde Birmingham City) y Kyrie Pierre (libre desde Aston Villa), pero enfrenta bajas como Vitaly Janelt (talón) y Gustavo Nunes (muslo). Brentford, ascendido en 2021, ha terminado en la mitad superior de la tabla en dos de las últimas cuatro temporadas.

El Gtech Community Stadium, con capacidad para 17.250 espectadores, ha sido sede de partidos con bajo promedio de goles en los últimos encuentros contra Chelsea, con menos de 2.5 goles en 4 de los últimos 5 duelos en casa de Brentford. El equipo busca su primer triunfo local ante Chelsea en Premier League.

Historial entre ambos equipos

Chelsea y Brentford se han enfrentado 22 veces en todas las competiciones, con 10 victorias para Chelsea, 7 para Brentford y 5 empates. En la Premier League, desde el ascenso de Brentford en 2021, Chelsea ganó el primer encuentro 2-0 en 2021, pero Brentford respondió con un 4-1 en Stamford Bridge ese año. En los últimos 7 encuentros, Chelsea ha ganado solo 1, con Brentford victorioso en 3.

El último partido, en abril de 2025, terminó 0-0 en Stamford Bridge. Históricamente, datan de la década de 1930, cuando Brentford ascendió a la Primera División y ganó dos partidos de liga ante Chelsea en la temporada 1938-1939. En la posguerra, Chelsea dominó con victorias en ambas ligas de 1946-1947. Brentford ha ganado sus tres visitas a Stamford Bridge en Premier League, un récord único.

Alineaciones probables

Brentford alineará probablemente en formación 4-3-3: Caoimhín Kelleher en portería; defensa con Michael Kayode, Nathan Collins, Sepp van den Berg y Keane Lewis-Potter; mediocampo de Jordan Henderson, Yehor Yarmoliuk y Mikkel Damsgaard; ataque con Dango Ouattara, Kevin Schade e Igor Thiago.

Chelsea, en 4-2-3-1: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarabioyo, Trevoh Chalobah y Marc Cucurella; mediocampo con Enzo Fernández y Moisés Caicedo; delanteros Cole Palmer, Estêvão Willian, Pedro Neto y João Pedro. Palmer es duda, y Maresca podría rotar a James por carga de partidos internacionales.