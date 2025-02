Compártelo con tus amigos:

El sorteo de los octavos de final de la Champions League 2025, celebrado este viernes en Nyon, definió enfrentamientos decisivos rumbo a la final de Múnich.

Este viernes 21 de febrero, la UEFA realizó el sorteo de los octavos de final de la Champions League 2024/2025 en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza, para determinar los cruces de los 16 equipos clasificados tras los playoffs, marcando el camino hacia la final del 31 de mayo en Múnich.

El evento reunió a los ocho equipos que avanzaron directamente desde la fase de liga y a los ocho ganadores de los Playoffs eliminatorios. Entre los enfrentamientos destacados están Real Madrid vs. Atlético de Madrid, un derbi español de alta tensión, y PSG vs. Liverpool, que promete un choque de titanes. Otros duelos confirmados incluyen Benfica vs. Barcelona, Bayern Múnich vs. Bayer Leverkusen, Feyenoord vs. Inter, PSV vs. Arsenal, Borussia Dortmund vs. Lille y Club Brujas vs. Aston Villa.

Fechas y formato de los octavos de Champions League

Los partidos de ida se disputarán el 4 y 5 de marzo, mientras que los de vuelta están programados para el 11 y 12 de marzo. El nuevo formato de la Champions League, implementado en la temporada 2024/2025, asegura que los equipos clasificados entre los primeros ocho de la fase de liga (como Liverpool y FC Barcelona) tengan la ventaja de cerrar las eliminatorias en casa.

Los cruces fueron definidos sin restricciones de país o enfrentamientos previos, lo que permitió emparejamientos como el derbi Madrileño. Además, el sorteo estableció el cuadro completo hasta la final, con las semifinales previstas para abril y mayo.

Contexto del torneo

La Champions League 2025 avanza tras una fase de Playoffs que dejó fuera a equipos como Manchester City y Milan, evidenciando la competitividad del certamen. Los clasificados directos (Liverpool, FC Barcelona, Arsenal, Inter, Atlético, Leverkusen, Lille y Aston Villa) se unieron a los vencedores de los Playoffs (Real Madrid, PSG, Dortmund, Feyenoord, Benfica, Brujas, Bayern y PSV).

Camino a Múnich

El sorteo de la Champions League, transmitido en vivo por UEFA.com, trazó un recorrido lleno de emociones hacia la gran final en el Allianz Arena. Equipos como Real Madrid, vigente campeón, y Bayern Múnich, con historia en el torneo, parten como favoritos, aunque los octavos prometen sorpresas.