Roberto Valarezo se convirtió en el primer fichaje de Liga de Portoviejo para enfrentar el Campeonato de Segunda Categoría. La ‘U’ jugará este torneo por cuarto año consecutivo.

Roberto Valarezo, de 33 años, y oriundo de Machala, se vincula al cuadro universitario, por un año, después de haber defendido los colores del Manta FC en la Serie B, en las últimas tres temporadas. “Estoy muy contento de llegar a Liga de Portoviejo, es un reto muy lindo en mi carrera, y lo tomo con responsabilidad y profesionalismo, Liga es un equipo grande y merece estar en primera”, expresó Valarezo.

El machaleño Valarezo es un jugador polifuncional. Su posición natural es mediocampista, pero también puede actuar como extremo tanto por derecha como por izquierda. “Soy un volante ofensivo de creación de juego, me gusta asistir a mis compañeros y moverme por todo el frente de ataque”, indicó.

Valarezo, recordó que en el 2019, cuando defendía los colores de Orense, se enfrentó a Liga de Portoviejo en la Serie B, y conoce la presión que la hinchada de la ‘U’ ejerce en el estadio Reales Tamarindos. “Si, enfrente a Liga en el 2019 con Orense en la cual salí campeón y veía el apoyo de la hinchada en Manabí era impresionante, eso como jugador te motiva”, recalcó.

¿Qué motivó a Valarezo vincularse a Liga de Portoviejo?

El futbolista, señaló que llega al cuadro universitario por pedido del entrenador paraguayo Raúl Duarte . “Tuve una charla con el profesor Raúl, me conversó el proyecto y la verdad que me pareció interesante, jugué el partido amistoso contra Atlético Bulo Bulo, de Bolivia y vi el apoyo de la gente, eso fue un plus para tomar la decisión de sumarme a Liga”, indicó el futbolista.

Liga de Portoviejo será el undécimo equipo que defienda Valarezo en su carrera deportiva. Se inició en Deportivo Cuenca, luego pasó por Río Amarillo, Vargas Torres, Deportivo Azogues, Deportivo Quito, Gualaceo, Técnico Universitario, Orense, Aampetra y Manta FC.

Esta será la primera vez que Duarte dirija a Valarezo en su carrera. El futbolista ya se entrena con el equipo y se refirió al plantel que está armando la ‘U’ para esta temporada. “Hay una base de jugadores del año anterior y gente nueva que va a llegar, creo que se está armando un lindo grupo”, indicó el futbolista.

Julio Moreira V.