Piero Hincapié, defensor ecuatoriano del Bayer Leverkusen, detalla las claves de su éxito en el club alemán y su ascenso como figura del fútbol internacional.

El futbolista ecuatoriano Piero Hincapié, de 23 años, desde su llegada a Bayer Leverkusen en agosto de 2021, procedente de Talleres de Argentina, ha disputado 150 partidos y conquistado tres títulos: la Bundesliga, la DFB Pokal y la Supercopa de Alemania en la temporada 2023-2024. Su consolidación como titular bajo la dirección de Xabi Alonso lo ha convertido en un pilar defensivo clave.

“Creo que he crecido mucho. Cuando estaba en Ecuador era muy joven, pero cuando fui a Argentina aprendí bastante, crecí en lo futbolístico y lo personal. Y aquí, en Leverkusen, sé que aún no he terminado de educarme. Uno adquiere conocimientos todos los días, sin importar la edad”, expresó el futbolista esmeraldeño.

Hincapié atribuyó su éxito a la madurez adquirida en el fútbol europeo. “He alcanzado una madurez en la que he adquirido mucha experiencia”, afirmó. Esta evolución se refleja en sus estadísticas: en la temporada 2024-2025, ha ganado el 81.8% de sus duelos y mantiene una precisión de pase del 91.1%, según datos de la Bundesliga.

El camino al éxito de Hincapié se basa en disciplina

El defensor destacó la importancia de adaptarse al ritmo rápido del fútbol alemán. “Es muy rápido, fue un cambio duro al inicio”, confesó. Su versatilidad para jugar como central o lateral izquierdo, junto a una disciplina táctica, le ha valido el respaldo de Alonso y un contrato renovado hasta 2029.

Además, resaltó el ambiente motivador en Leverkusen. “Te motiva a estar siempre al máximo”, dijo, refiriéndose al trabajo colectivo que llevó al equipo a romper la hegemonía del Bayern Múnich en 2024. Este entorno competitivo, combinado con su esfuerzo personal, lo ha posicionado entre los mejores defensas de la liga, según el ranking de Kicker.

Hincapié y su proyección internacional

Hincapié, nacido en Esmeraldas, Ecuador, debutó profesionalmente con Independiente del Valle en 2019 y saltó a Europa tras brillar en la Copa América 2021. Su historia, desde dejar su hogar a los 10 años hasta liderar la defensa de un campeón alemán, lo convierte en un referente para el fútbol ecuatoriano. Actualmente, también es capitán ocasional de su selección nacional.

Con solo 23 años, la proyección de Hincapié es enorme. Clubes como Liverpool y Real Madrid han mostrado interés, pero su compromiso con Leverkusen refuerza su deseo de seguir creciendo en Alemania.

Julio Moreira V.