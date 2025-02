Compártelo con tus amigos:

Neymar volvió al Santos de Brasil; tuvo un debut para el olvido, aunque él está feliz con su familia.

Nadie es profeta en su tierra, y eso le toca vivirlo hoy a Neymar Jr. El delantero brasileño de 32 años, que ha vuelto al Santos (es talento de su cantera), no tuvo la mejor actuación en su debut.

El partido fue ante el Novorizontino, en el que el Santos, que acaba de regresar a la primera división luego de estar en la Serie B, empató 0 a 0. La prensa brasileña no ahorra críticas en materia futbolística, sobre todo en un país que respira fútbol y ostenta nada menos que cinco Copas del Mundo.

Un nuevo espacio familiar de Neymar

Pero más allá de su actuación en el partido en los 81 minutos en los que participó, ‘Ney’ muestra su siempre abierta sonrisa. Es que acaba de estrenar casa en Sao Paulo junto a su mujer Bruna Biancardi (30) y la pequeña Mavie, de un año.

Ajeno a las críticas que pueda despertar su debut futbolístico en el Santos, el delantero se muestra junto a su mujer y su hija. “Primer día en la casa nueva”, escribió Bruna en su Instagram, junto a algunas imágenes de la mansión que comparten.

Como ya le sucedió en su paso por el PSG francés, donde también sufrió lesiones y no tuvo la mejor de las actuaciones, Neymar sonríe. Y todo hace pensar que no ahorrará gastos en su nueva casa para celebrar el regreso a su tierra natal, donde los aficionados del Santos Futebol Club, fundado en 1912, lo recibieron como al hijo pródigo. “No me faltará fuerza, determinación, garra, fe y osadía”, ha prometido al vestir la camiseta con el número 10, siguiendo la huella del mítico Pelé.

El sueldo no es el de Arabia Saudí

Neymar reveló que no tenía planes de irse de Arabia Saudí, donde jugó en el Al-Hilal, pero tomó la decisión al no entrar en los planes del técnico del equipo. “Surgió la oportunidad (del Santos) y no me lo pensé dos veces”, manifestó en rueda de prensa. Fue así que tomó la determinación de volver al Santos, equipo en el que hizo su debut futbolístico hace 15 años.

Neymar rescindió su contrato con el Al-Hilal, donde dejaría de cobrar unos 65 millones de dólares de más de 200 millones que comprendía el contrato de dos años. Ahora pasará a cobrar unos 165.000 dólares al mes, bastante lejos de las cifras astronómicas de Arabia Saudí.

