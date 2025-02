Compártelo con tus amigos:

La LigaPro Serie B 2025 estrena un formato innovador con 12 equipos. La competencia inicia el 19 de marzo próximo. Conoce los detalles del torneo.

La Liga Profesional anunció el calendario y las reglas del torneo para la temporada 2025 de la Serie B, que tendrá la participación de 12 equipos. Chacaritas y Vargas Torres se mantienen en la categoría tras anularse los descenso. Este campeonato busca consolidarse como un semillero de talento y competencia.

El formato aprobado consiste en una primera etapa de todos contra todos, jugada a doble vuelta, totalizando 22 fechas. Posteriormente, los equipos se dividirán en dos hexagonales, los seis primeros lucharán por el ascenso a la Serie A. Los seis últimos competirán para evitar el descenso. Este cambio, responde a la necesidad de dinamizar la competencia y garantizar mayor emoción hasta el final del torneo, que se extenderá hasta octubre.

Serie B un torneo con proyección

En 2024, Cuniburo (Vinotinto Ecuador) y Manta FC ascendieron a la Serie A LigaPro, dejando vacantes que ahora ocuparán 22 de Julio y Atlético Vinotinto. Entre los participantes confirmados para 2025 están equipos Guayaquil City e Imbabura, clubes que descendieron de categoría.

La temporada promete ser un escaparate para jóvenes talentos, con límite de edad sub-25 y hasta siete jugadores mayores permitidos por plantilla. En la cita participarán Independiente Juniors, filial de Independiente del Valle, San Antonio de Universidad Católica y Atlético Vinotinto, de Vinotinto Ecuador.

La LigaPro Serie B iniciará el 19 de marzo, y marcará el comienzo de una temporada que culminará con dos ascensos directos y el descenso de los dos peores clasificados del segundo hexagonal. La jornada se abre con los duelos entre Imbabura vs Leones del Norte; 9 de Octubre vs 22 de Julio; Cumbayá vs Atlético Vinotinto; San Antonio vs Independiente Juniors; Gualaceo vs Chacaritas y Vargas Torres vs Guayaquil City.

Julio Moreira V.