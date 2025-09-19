Tres equipos pugnan por no jugar el cuadrangular por permanencia en la serie A

Tres equipos luchan por escapar del cuadrangular por la permanencia en la Serie A. Hoy, a las 16h30, podrían definirse los equipos condenados. Delfín SC, Técnico Universitario y Manta FC son los que buscan zafarse de este cuadrangular. Delfín SC juega como local ante Técnico Universitario, mientras que Manta FC enfrentará de visitante a Vinotinto.

Los cetáceos tienen la situación a su favor para escapar del cuadrangular y clasificar al hexagonal, donde se disputará un cupo para la Copa Sudamericana del próximo año. Delfín SC, ubicado en la duodécima posición con 30 puntos y una diferencia de goles de -15, recibe a Técnico Universitario en el estadio Jocay.

Un triunfo será suficiente para salir de esa incómoda posición y dejar todo definido. Con un empate, deberá esperar que Manta FC no gane; y con una derrota, tendría que aguardar hasta la última fecha para intentar salvarse. Esta última opción es complicada, ya que en la jornada final deberá visitar a Independiente del Valle quien es ganador de la primera fase.

Los cetáceos atraviesan un momento difícil, acumulando diez partidos sin conocer la victoria: cinco empates y cinco derrotas. Su último triunfo fue el 28 de junio, cuando derrotaron 2-0 a Manta en el estadio Jocay. En la fecha pasada, empataron 1-1 como visitantes ante Universidad Católica.

Dos más que quieren evitar el cuadrangular

Con 25 puntos y en la decimocuarta posición, Técnico Universitario no baja los brazos. Los ambateños buscarán una victoria ante los cetáceos para mantenerse en la pelea y dejar todo por definirse en la última fecha, cuando recibirán a Liga de Quito como locales.

Si el “Rodillo Rojo” gana sus dos partidos restantes, sumará 31 puntos, pero aún dependerá de que Delfín no derrote a Independiente del Valle para escapar del cuadrangular. Técnico Universitario ha perdido sus últimos cuatro encuentros, el más reciente por 2-0 como local ante Deportivo Cuenca.

Manta FC, por su parte, se mantiene en la lucha, pero depende de otros resultados. Los atuneros deben ganar sus dos próximos partidos: mañana ante Vinotinto en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y en la última fecha ante Macará en el estadio Jocay.

Además, necesitan que Delfín pierda sus dos encuentros restantes. Manta lleva ocho partidos sin ganar, con tres empates y cinco derrotas. Su última victoria fue el 12 de julio, cuando superaron 4-2 a Universidad Católica en el estadio Jocay.

Los dos equipos que están condenados a jugar el cuadrangular son Vinotinto y Mushuc Runa.