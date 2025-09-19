COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Tres equipos pugnan por no jugar el cuadrangular por permanencia en la serie A

Delfín SC, Manta FC y Técnico Universitario juegan este sábado 20 de septiembre para evitar el temido cuadrangular.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Delfín SC, Manta FC y Técnico Universitario quieren evitar el cuadrangular.
Delfín SC, Manta FC y Técnico Universitario quieren evitar el cuadrangular.
Delfín SC, Manta FC y Técnico Universitario quieren evitar el cuadrangular.
Delfín SC, Manta FC y Técnico Universitario quieren evitar el cuadrangular.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Nació en Manta en 1979. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo, en la ... Ver más

[email protected]

Tres equipos luchan por escapar del cuadrangular por la permanencia en la Serie A. Hoy, a las 16h30, podrían definirse los equipos condenados. Delfín SC, Técnico Universitario y Manta FC son los que buscan zafarse de este cuadrangular. Delfín SC juega como local ante Técnico Universitario, mientras que Manta FC enfrentará de visitante a Vinotinto.

Los cetáceos tienen la situación a su favor para escapar del cuadrangular y clasificar al hexagonal, donde se disputará un cupo para la Copa Sudamericana del próximo año. Delfín SC, ubicado en la duodécima posición con 30 puntos y una diferencia de goles de -15, recibe a Técnico Universitario en el estadio Jocay.

Un triunfo será suficiente para salir de esa incómoda posición y dejar todo definido. Con un empate, deberá esperar que Manta FC no gane; y con una derrota, tendría que aguardar hasta la última fecha para intentar salvarse. Esta última opción es complicada, ya que en la jornada final deberá visitar a Independiente del Valle quien es ganador de la primera fase.

Los cetáceos atraviesan un momento difícil, acumulando diez partidos sin conocer la victoria: cinco empates y cinco derrotas. Su último triunfo fue el 28 de junio, cuando derrotaron 2-0 a Manta en el estadio Jocay. En la fecha pasada, empataron 1-1 como visitantes ante Universidad Católica.

Dos más que quieren evitar el cuadrangular

Con 25 puntos y en la decimocuarta posición, Técnico Universitario no baja los brazos. Los ambateños buscarán una victoria ante los cetáceos para mantenerse en la pelea y dejar todo por definirse en la última fecha, cuando recibirán a Liga de Quito como locales.

Si el “Rodillo Rojo” gana sus dos partidos restantes, sumará 31 puntos, pero aún dependerá de que Delfín no derrote a Independiente del Valle para escapar del cuadrangular. Técnico Universitario ha perdido sus últimos cuatro encuentros, el más reciente por 2-0 como local ante Deportivo Cuenca.

Manta FC, por su parte, se mantiene en la lucha, pero depende de otros resultados. Los atuneros deben ganar sus dos próximos partidos: mañana ante Vinotinto en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda y en la última fecha ante Macará en el estadio Jocay.

Además, necesitan que Delfín pierda sus dos encuentros restantes. Manta lleva ocho partidos sin ganar, con tres empates y cinco derrotas. Su última victoria fue el 12 de julio, cuando superaron 4-2 a Universidad Católica en el estadio Jocay.

Los dos equipos que están condenados a jugar el cuadrangular son Vinotinto y Mushuc Runa.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Racimos al hombro! Se llevó a cabo la Maratón Bananera en El Oro

Hospital de Manta inaugura servicio de broncoscopía para diagnósticos respiratorios

Hermanos pescadores desaparecidos en altamar son localizados con vida en Pedernales

Valentina Centeno retorna a la Asamblea Nacional tras licencia de estudios

Tragedia en curso GEMA en Napo: un policía murió y otro permanece desaparecido

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Racimos al hombro! Se llevó a cabo la Maratón Bananera en El Oro

Hospital de Manta inaugura servicio de broncoscopía para diagnósticos respiratorios

Hermanos pescadores desaparecidos en altamar son localizados con vida en Pedernales

Valentina Centeno retorna a la Asamblea Nacional tras licencia de estudios

Tragedia en curso GEMA en Napo: un policía murió y otro permanece desaparecido

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Racimos al hombro! Se llevó a cabo la Maratón Bananera en El Oro

Hospital de Manta inaugura servicio de broncoscopía para diagnósticos respiratorios

Hermanos pescadores desaparecidos en altamar son localizados con vida en Pedernales

Valentina Centeno retorna a la Asamblea Nacional tras licencia de estudios

Tragedia en curso GEMA en Napo: un policía murió y otro permanece desaparecido

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO