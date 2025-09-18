Confirman sanciones para Emelec: Partidos sin público, casi $25 mil de multas y más

El Club Sport Emelec recibió diversas sanciones por los hechos ocurridos durante el cotejo contra Barcelona Sporting Club, celebrado el reciente domingo 14 de septiembre.

En aquel ‘Clásico del Astillero’, los ‘azules’ no solo perdieron por 4-0 en su casa, el estadio George Capwell de Guayaquil, sino que se registraron varios incidentes desde las gradas hasta la cancha.

Estas son las sanciones para Emelec

El Tribunal de Mediación de la Cámara de Comercio de Guayaquil confirmó este martes las sanciones para Emelec, donde se incluyen varias multas económicas, que sumadas se acercan a los 25 mil dólares.

Las multas son por juego brusco, invasión del campo de juego, lanzamiento de objetos sin impacto, incumplir con control de seguridad y más.

Mientras que entre las sanciones más fuertes están:

No podrá jugar con público en los próximos 4 partidos en el estadio George Capwell.

Dos partidos más sin público en la localidad de la Avenida Quito.

Cristhian Cueva suspendido dos partidos y uno el jugador Luis Castillo.

Tensión en el Clásico del Astillero

El cotejo entre Emelec y Barcelona se vio interrumpido por incidentes de violencia protagonizados por hinchas del equipo local, incluyendo lanzamientos de botellas de vidrio, encendido de bengalas y peleas.

En varias ocasiones, los jugadores ‘toreros’, principalmente el arquero Ignacio de Arruabarrena, entregaron al árbitro las botellas de licor que lanzaron los hinchas. Esto, dando a notar que seguir con el partido no era seguro para las personas presentes en la cancha.

El árbitro Robert Cabrera detuvo el juego en varias ocasiones. Al minuto 72 tras el tercer gol, se dio el momento de más alta tensión, Incluso, el capitán de Emelec, Luis Fernando León, discutió con De Arruabarrena, molesto por dejar en evidencia que se estaban lanzando objetos a la cancha.

La Policía intervino para desalojar a los responsables, causando una interrupción de 17 minutos. Este incidente eclipsó el aspecto deportivo y resalta la persistente problemática de violencia en el fútbol ecuatoriano.

Violencia entre hinchas de Emelec se repite

Esta no fue la primera vez que los hinchas de Emelec protagonizan hechos violentos en las gradas del estadio George Capwell.

En febrero pasado, en la denominada ‘Explosión Azul’, Barcelona fue el club invitado de Emelec. Sin embargo, el cotejo fue suspendido cuando los dueños de casa perdían por 1-0, al minuto 57.

La razón fue que varios objetos, incluyendo fuegos pirotécnicos, fueron lanzados al campo de juego. Incluso, un impacto afectó al arquero José David Contreras, quien se tiró al piso y acusó un dolor en su oído.

Sin embargo, en esa ocasión no se dieron sanciones, ya que se trató de un partido amistoso en el evento con el que el club guayaquileño presenta su plantilla cada año.