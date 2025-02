Compártelo con tus amigos:

La Liga Pro 2025 dará el puntapié inicial el 14 de febrero con el duelo entre Manta Fútbol Club y Barcelona, y los fanáticos del fútbol tendrán la oportunidad de acertar sus pronósticos deportivos y ganar con Gambeta.

El pronóstico deportivo regresará este año con la misma propuesta de la temporada pasada, que por un dólar, los fanáticos que acierten todos los resultados podrán ganarse hasta $5000. Las cartillas de Gambeta saldrán todas las semanas a partir del día lunes y estarán a disposición del público por un dólar, tanto en digital como físico en la calle.

En caso que un fanático acierte los 14 pronósticos se ganaría $5.000 de premio, con 13 aciertos $500, 12 aciertos $250, y ocho aciertos se reintegra la cartilla.



¿Cómo es el sistema de Gambeta?

La metodología de Gambeta este año va a ser igual que el año pasado. Los fanáticos del fútbol rayaran los partidos de la fecha que se pongan tanto del Campeonato Nacional , donde van a estar los encuentros que disputen cada semana los clubes manabitas (Manta y Delfín). Además habrá encuentros de la Liga argentina, Liga española, para que la gente proyecte los resultados. Después de ello, los usuarios que participen pueden inscribirse hasta una horas antes de que se inicie el primer partido de la fecha.

Para inscribir su pronóstico, los usuarios deben tomar una foto a su cartilla en donde se tiene que ver claramente el código QR, la fecha y el pronóstico, luego de aquello se debe enviar al número de whatsapp que se ha puesto a disposición y queda registrado, y si el usuario no cumple estos requisitos y no está en la base de datos no puede participar.

La primera fecha de la LigaPro se jugará del viernes al lunes. Delfín en su debut se enfrentará a Mushuc Runa el lunes a las 19h00, y este duelo estará incluido en el pronóstico deportivo Gambeta.