El Congreso Ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), no aprobó la creación de la Serie C, para este año. Sin embargo se formará una Comisión para una eventual categoría.

Con esta decisión, Liga de Portoviejo, que apoyaba la creación de esta categoría, el 2025 tendrá que volver a competir en el torneo de ascenso. Jugar primero la cita provincial y en caso de clasificarse, competir en los playoffs nacionales , para buscar el ascenso a la Serie B.

Previo a que se topara la creación de la Serie C, en el congreso, Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol señaló que no se opone a que se cree una nueva categoría, pero considera que las cosas deben hacerse bien hechas. “No es el rechazo a la creación de la Serie C, sí, el rechazo a las formas y a que esto no se haya discutido, tomando en cuenta a todos los actores del fútbol ecuatoriano”, expresó Egas, máximo dirigente de la FEF.

Isaac Álvarez, presidente de Liga de Quito, indicó que él también respalda el torneo, siempre y cuando se tenga claro lo que se quiere hacer. “En lo personal debería ser una Serie C, que esté bien estructurada, que los clubes tengamos una participación al respecto”, acotó.

Nombrarán una comisión de Serie C

Berni Saavedra, vicepresidente de la Asociación Provincial de Fútbol de Manabí, indicó que antes de que termine este mes habrá un consejo de la FEF y sus afiliados para nombrar una comisión para la Serie C. “En julio habrá un congreso extraordinario y ahí se va tratar el tema, pero para el 2026”, resaltó.

La propuesta de la Serie C, impulsada desde 2022 por la Liga Pro, es con el objetivo de reestructurar el sistema de ascensos y fortalecer la competitividad en el fútbol ecuatoriano. Loor había indicado que la Serie C tendría 18 equipos, los cuales disputarán un formato de todos contra todos, de ida y vuelta, para un total de 34 fechas y 306 partidos.

Los equipos interesados en participar tendrían que abonar una cuota anual de USD 50.000, la cual cubriría gastos de arbitraje, comisarios y una comisión disciplinaria. “Equipos como Deportivo Quito, Cuenca Jrs, Liga de Portoviejo, Atlético JBG, Deportivo Quevedo, Insutec, Toreros, Búhos y tantos otros pudieran aspirar a dar realce a un torneo competitivo y serio”, escribió en su momento Loor en sus redes sociales.

La creación de la Serie C debe esperar en el fútbol ecuatoriano, y Liga de Portoviejo jugará por cuarto año consecutivo la Segunda Categoría. El año pasado la ‘U’ llegó hasta las semifinales de los playoffs nacionales, donde fue eliminado en los penales ante 22 de Julio de Esmeraldas, que este año jugará la Serie B, junto a Vinotinto.

