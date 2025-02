Compártelo con tus amigos:

El paraguayo Álex Arce, máximo goleador y campeón con Liga de Quito, fue elegido como El Pro 2024, en la gala que realizó la LigaPro. El atacante fue pieza clave para que el ‘Albo’ logre el bicampenato en el balompié ecuatoriano.

Arce, se impuso en la votación a su compañero Alexander Domínguez; además a Jeison Medina, y Kendry Páez, de Independiente del Valle y Diego Armas, de Técnico Universitario. El atacante paraguayo recibió el premio Ermen Benítez, el jugador Ecuabet, mejor delantero. Además Álex cerró la gala como el mejor jugador del torneo 2024 y recibió un anillo de oro de 18K con diamantes incrustados y una placa conmemorativa.

“Me llevé bastantes premios. Muy contento muy agradecido con toda la gente, la verdad que este premio me lo voy a llevar siempre en la memoria, es algo increíble. Quiero agradecerle a toda la gente, a mis compañeros que fueron fundamentales para esto, palabras de agradecimiento y me siento muy feliz”, expresó el delantero.

El delantero, Álex Arce se destacó con 28 goles; 14 convirtió en la primera etapa, 12 en la segunda etapa y dos en las finales ante Independiente del Valle. El doblete ante los ‘rayados’ Arce lo marcó en la final de ida, jugada en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

“Estoy muy emocionado, fue un año fantástico, muy agradecido con todos, con mi familia, con mi señora esposa que siempre me ha acompañado, con mi mamá que seguramente me estará viendo, no tengo muchas palabras, solamente agradecimiento”, expresó Arce, tras recibir varios reconocimientos en la gala realizada el pasado martes por la LigaPro.

Álex Arce en el once ideal de la LigaPro

Liga de Quito dominó en el once ideal de la LigaPro 2024. Cinco jugadores del campeón del fútbol ecuatoriano estuvieron considerados en el equipo ideal. El once está integrado por el arquero Alexander Domínguez; Pedro Velasco (Orense), Ricardo Adé (LDU-Q), Luis Fernando León (Emelec) y Leonel Quiñónez (LDUQ) integra la zona defensiva. Ezequiel Piovi (LDUQ), Diego Armas (Técnico Universitario), Janner Corozo (Barcelona) y Kendry Páez (IDV) en la volante. Álex Arce (LDUQ) y Jeison Medina (IDV), en la delantera. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez fue elegido el mejor entrenador.

La Liga Pro 2025 arrancará el 14 de febrero con el duelo entre Manta FC y Barcelona en el estadio Jocay. Liga de Quito con la presencia de Álex Arce iniciará su defensa del título ante Vinotinto Ecuador. Este choque está programado para el domingo 16 de febrero a las 12h45, en el estadio Rodrigo Paz.

Julio Moreira.