Fundación H.O.P.E. y Cádiz C.F. buscan jóvenes talentos manabitas

La Fundación H.O.P.E., en alianza con el Cádiz C.F. de España buscan talentos manabitas. El proyecto internacional “HOPE Global Draft”, es un campamento de fútbol que reunirá hasta 5.000 niños y jóvenes de categorías sub-8 a sub-20. El evento busca identificar y formar talentos futbolísticos, brindando oportunidades de proyección en escenarios de alto rendimiento.

Segundo “El Mortero” Castillo es el embajador de Hope Global Draft en está edición y es parte del equipo de trabajo junto entrenadores con gran trayectoria dentro del terreno de juego cómo Efrén Mera, Diego Macías, Alberto Montaño, Flavio Perlaza, Freddy Macías entre otros, quienes durante 30 días trabajarán de forma ardua para encontrar junto con el equipo Técnico que viajará desde Cádiz C.F. a Manta

Los entrenamientos inician el 1 de noviembre y finalizan el 15 de noviembre. Una vez finalizada esta etapa se realizará una entrega masiva de certificados internacionales avalado por el Cádiz C.F. y Hope Global Draft a todos los participantes.

Estos entrenamientos se realizarán en el complejo Construcsport, de 08h00 a 12h00 y de 14h00 a 18h00, con un costo de inscripción de 199 dólares. En la segunda etapa, seguirán adelante en el proceso 500 futbolistas los cuales trabajaran 15 días junto a los técnicos de Cádiz C.F. que viajarán a Manta y estarán con el Staff técnico antes mencionado.

En la tercera etapa serán elegidos 20 jugadores. Ellos iniciarán un proceso deportivo para así elegir a los 8 talentos que viajarán a España para entrenar en el Cádiz C.F. Los elegidos tendrán visado europeo, ticket de vuelo a España, hospedaje y alimentación más viáticos internos. Todo gratuito.

Entrenarán en el Cádiz C.F.

Los ocho seleccionados, realizarán ocho entrenamientos en el alto rendimiento en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. También acudirán a dos partidos de la Liga Española. La iniciativa refuerza el compromiso de la Fundación H.O.P.E. y Cádiz C.F. con el desarrollo deportivo y social, ofreciendo a los participantes una plataforma para destacar a nivel internacional.

Este proyecto no solo fomenta el talento, sino que también promueve valores como la disciplina y el trabajo en equipo. Los organizadores informaron que, con la inscripción, los participantes reciben la indumentaria deportiva, un seguro por si se presenta una lesión, hidratación y certificado internacional.

Las inscripciones se pueden realizar de forma presencial en Dynamic Instituto cerca Finisterre. También de forma virtual ingresando al Instagram de Hope Global Draft y en la página https://hopeglobaldraft.com/.