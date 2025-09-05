Francisco Egas: Críticas a la Tri buscan dañar la imagen de la FEF

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), se pronunció el 5 de septiembre de 2025 en Quito tras el empate 0-0 de Ecuador contra Paraguay, criticando análisis mediáticos que, según él, buscan dañar la imagen de la institución antes del cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

Reacción a las críticas

El presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, expresó su descontento con las críticas dirigidas a la Selección de Ecuador tras el empate 0-0 ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción. “Hay gente que trabaja para hacerle daño a la Federación y que encuentra en las críticas a la selección un terreno fértil para atacarnos”, expresó Egas. El empate marcó el primer punto de Ecuador en Asunción por Eliminatorias, pero desató cuestionamientos por la falta de gol de la Tri.

Egas destacó una supuesta doble vara en los análisis mediáticos: “Lo que más vende es criticar a la selección para hacernos quedar mal”. Según el dirigente, los medios justifican derrotas de clubes con estadísticas, mientras que a la Selección se la señala como “un fracaso” tras resultados similares. Las declaraciones se dieron tras la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, donde Ecuador acumula 26 puntos y ocupa la cuarta posición en la tabla.

Ecuador aseguró su clasificación al Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Perú en la fecha 16, pero los últimos cuatro partidos sin anotar han generado debate sobre el desempeño ofensivo del equipo dirigido por Sebastián Beccacece.

Contexto del empate

El partido contra Paraguay, arbitrado por el brasileño Raphael Claus, fue clave para la Albirroja, que aseguró su clasificación al Mundial 2026 con el empate, alcanzando 25 puntos. Ecuador, ya clasificado, buscaba su primera victoria en Asunción, pero no logró superar la defensa paraguaya pese a una oportunidad clara de Kendry Páez. Paraguay tuvo un remate al travesaño y dos tiros atajados por Hernán Galíndez, mientras que Ecuador mostró solidez defensiva.

Beccacece, técnico de la Tri, también enfrentó críticas por decisiones tácticas, a las que respondió defendiendo la solidez del equipo y el debut de jugadores como Jordy Alcívar. Egas respaldó al entrenador, afirmando que trabaja para “mejorar el funcionamiento” y encontrar más gol.

Preparativos para el cierre

Ecuador cerrará las Eliminatorias el 9 de septiembre de 2025 enfrentando a Argentina, campeona mundial, en el Estadio Monumental de Guayaquil a las 18h00. Egas confirmó que la Tri se concentró en Buenos Aires desde el 30 de agosto para preparar ambos partidos, una decisión estratégica para evitar la “efervescencia tóxica” en Paraguay. El equipo entrenó hasta el 3 de septiembre antes de viajar a Asunción y regresará este 5 de septiembre a Guayaquil.