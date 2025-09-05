Francia inicia clasificación al Mundial 2026 con triunfo ante Ucrania, pero pierde a Dembélé

Francia superó 2-0 a Ucrania este viernes 5 de septiembre de 2025 en el Estadio Municipal de Breslavia, Polonia, en la primera jornada del Grupo D de las Eliminatorias UEFA al Mundial 2026, aunque perdió a Ousmane Dembélé por lesión.

Victoria francesa en Breslavia

Francia inició su camino al Mundial 2026 con una victoria 2-0 ante Ucrania el 5 de septiembre de 2025 en el Estadio Municipal de Breslavia, que acogió a 42.000 espectadores, incluyendo miles de refugiados ucranianos. Los goles de Michael Olise al minuto 10 y Kylian Mbappé al minuto 82 aseguraron los tres puntos para los galos en el Grupo D, donde también compiten Islandia y Azerbaiyán. Sin embargo, la nota negativa fue la lesión de Ousmane Dembélé, quien abandonó el campo al minuto 81.

El encuentro, dirigido por el árbitro neerlandés Danny Makkelie, mostró a una Francia dominante con 56% de posesión y 16 disparos (seis al arco), frente a los ocho tiros de Ucrania (tres al arco). Didier Deschamps alineó un 4-2-3-1 con Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Manu Koné; Désiré Doué, Michael Olise, Bradley Barcola; y Kylian Mbappé. Ucrania, bajo la dirección de Serhiy Rebrov, formó con Anatoliy Trubin; Yukhym Konoplia, Illia Zabarnyi, Mykola Matviyenko, Oleksandr Zinchenko; Ivan Kaliuzhnyi, Yehor Yarmolyuk; Oleksandr Zubkov, Heorhii Sudakov, Oleksii Hutsuliak; y Artem Dovbyk.

Olise, del Bayern Múnich, abrió el marcador tras una asistencia de Barcola, rematando con la zurda desde el centro del área. Mbappé, capitán francés, sentenció con un disparo raso tras un pase de Tchouaméni, igualando a Thierry Henry con 51 goles en 91 partidos con Francia.

Lesión de Dembélé

Ousmane Dembélé, favorito al Balón de Oro, ingresó al minuto 46 en reemplazo de Désiré Doué, quien salió por un golpe en el gemelo derecho. Sin embargo, Dembélé abandonó el campo al minuto 81 por molestias en la parte posterior del muslo derecho, siendo sustituido por Hugo Ekitiké, quien debutó con la selección absoluta. La lesión de Dembélé se atribuye al desgaste de la temporada del PSG, que incluyó la final del Mundial de Clubes el 13 de julio de 2025. El alcance de la lesión está pendiente de pruebas médicas, según el cuerpo técnico francés.

Ucrania presionó en la segunda mitad, con oportunidades claras al minuto 65: un cabezazo de Dovbyk repelido por Konaté, un disparo de Kaliuzhnyi detenido por Maignan y un remate al poste de Zabarnyi. A pesar de ello, Francia mantuvo la portería en cero, destacando la solidez de Upamecano y Konaté.

Francia en las eliminatorias

Francia, subcampeona del Mundial 2022, lidera el Grupo D junto a Islandia, que venció 5-0 a Azerbaiyán el mismo día. El grupo, con solo cuatro selecciones, otorga un cupo directo al Mundial 2026 y un puesto de repechaje al segundo clasificado. Ucrania, que jugó en Breslavia debido al conflicto bélico con Rusia, solo ha clasificado a un Mundial (2006) y busca sorprender con jugadores como Sudakov y Dovbyk. El próximo partido de Francia será contra Islandia el 9 de septiembre en el Parque de los Príncipes, mientras Ucrania visitará a Azerbaiyán.

Didier Deschamps destacó la importancia del triunfo: “Era un partido clave por el reducido número de encuentros en el grupo, contra un rival de calidad”. Francia tuvo cinco cambios respecto a su alineación en las semifinales de la UEFA Nations League ante España (4-5), incluyendo el regreso de Upamecano y Koundé.

Próximos desafíos

Francia mostró profundidad de plantilla pese a la ausencia inicial de Dembélé, con jóvenes como Olise (tres goles con Francia) y Barcola destacando. Mbappé, con su gol número 51, está a seis tantos del récord histórico de Olivier Giroud. Ucrania, con un plantel joven liderado por Zabarnyi (PSG) y Sudakov (Shakhtar Donetsk), mostró resistencia, pero no capitalizó sus oportunidades.