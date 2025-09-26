COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

El Manta FC obligado a sumar puntos ante el Macará en el estadio Jocay

Los atuneros juegan el sábado 27 de septiembre a las 14h00
Jugadores del Manta FC en un calentamiento.
Obligados a sumar puntos, el Manta FC recibe hoy a las 14h00 a Macará en el estadio Jocay. Bajo la dirección del técnico Javier Carvajal, el equipo se enfocó en trabajos en la defensa que es donde más problemas han tenido este año. En 29 fechas disputadas, Manta ha recibido 50 goles, compartiendo con Mushuc Runa el dudoso honor de ser los equipos más goleados del torneo.

Sin embargo, las ausencias de Cristhian Aleman y Richard Ortiz, quienes continúan recuperándose de problemas físicos, persisten. Ambos jugadores se espera que regresen para jugar en cuadrangular por la permanencia.

El Manta FC , llega al encuentro ubicado en la decimoquinta posición, a 37 puntos del líder, Independiente del Valle. Con un promedio de 1.14 goles por partido, el equipo intentará mejorar su rendimiento tras una reciente derrota 4-1 ante Vinotinto Carvajal destacó que el equipo ha trabajado intensamente.  

“Esperamos mejorar y estamos trabajando para que las cosas cambien. Con trabajo las cosas las vamos a sacar adelante”, afirmó el entrenador, mostrando optimismo pese a la difícil situación. El arquero Félix Zambrano también se pronunció, reconociendo la incómoda posición del equipo, que está sentenciado a disputar el cuadrangular de descenso. “Estamos conscientes de nuestra situación, pero vamos a sacar adelante el equipo para mantenernos en la serie. Se ha trabajado duro”, expresó.

Los ambateños con todo ante el Manta FC

Macará, bajo la dirección de Guillermo Sanguinetti, se encuentra en la décima posición, a 28 puntos del líder. El equipo ambateño buscará continuar con la buena racha como visitante, tras vencer 2-0 a El Nacional en su último partido fuera de casa.

El asistente técnico Nicolás Sanguinetti dijo que el equipo se encuentra bien con el único objetivo de sumar tres puntos para acercarse a los primeros del grupo en el hexagonal intermedio. Agregó que para visitar a Manta tienen equipo completo. “Esperamos por la recuperación de Adolfo Muñoz únicamente”, agregó.

“El objetivo cambió, buscamos el primer lugar o hasta el segundo del hexagonal por el cupo al torneo internacional”, declaró.

