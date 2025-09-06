El Manta FC juega un partido amistoso ante Exapromo FC

El Manta FC sigue firme en su preparación para el reinició de la Liga Pro donde luchará por salir de los últimos lugares. Ayer entrenó en el complejo San Juan. La sesión incluyó trabajos físicos y tácticos, según informó el club. Con el objetivo de no perder ritmo competitivo, el equipo disputará hoy un partido amistoso contra Exapromo FC.

Estas actividades reflejan el compromiso de los atuneros para mantenerse en óptimas condiciones de cara a sus próximos desafíos en la Liga Pro. La directiva y el cuerpo técnico buscan consolidar el rendimiento del plantel, mientras los hinchas esperan un desempeño sólido en el torneo. Los celestes se ubican en la décima tercera posición de la tabla de la Liga Pro con 25 puntos.

Ese lugar lo clasifica para jugar el cuadrangular por la permanencia en la serie A. Eso es lo que quieren evitar.

Carvajal dirige los entrenamientos del Manta FC

El entrenador del Manta FC, Javier Carvajal, manifestó que han aprovechado la paralización del trabajo para fortalecer la parte física y el ánimo de los jugadores. Agregó que han trabajado un poco más intenso con relación a lo que venían haciendo. “Tampoco es que se ha cambiado mucho la forma de trabajar, pero se está tratando de mejorar”, dijo Carvajal.

Sobre el partido de hoy aseguró que les sirve para seguir en ritmo de competencia y lo toma como un día más de trabajo. “Quedan tres partidos y las cosas pueden cambiar si ganamos”, expresó el entrenador. De la disposición de los jugadores aseguró que están comprometidos al cien por ciento y eso les ayuda para tratar de salir de la incómoda posición en la que se encuentran.

Cuando se reinicie el torneo El Manta FC tendrá que jugar de local ante Aucas, Será un partido clave para ir escalando posiciones. Además será el debut de Carvajal en el cargo de entrenador principal del equipo. Carvajal empezó el año como asistente técnico de Efrén Mera quien dejó el club por los malos resultados.

El jugador Jordano Zambrano, manifestó que están trabajando para adaptarse a lo que quiere el entrenador. Además están enfocados en el partido ante Aucas porque saben que están obligados a ganar.