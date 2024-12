Compártelo con tus amigos:

El manabita Jairo vélez pretende ganarse un puesto en el club Universitario de Deportes , de Perú. Vélez será dirigido por Fabián Bustos en el 2025, y buscará con su nuevo club lograr el tricampeonato.

Jairo Vélez jugó en Universidad Católica de Ecuador; Vélez Sarsfield, de Argentina, y Atlante, de México. Además, se ha destacado en otros equipos.

Con un contrato de un año con opción a compra, proveniente de la Universidad César Vallejo , club en el que la temporada pasada jugó 31 compromisos, marcó diez goles y repartió cinco asistencias.

‘Corviche’ está de vacaciones en su natal El Carmen, y conversó con este medio de su presente y futuro.



¿Cómo tomas este nuevo reto personal?

Es algo personal que me motiva mucho, porque llegar a un club tan grande como Universitario es un escenario totalmente distinto al que venía. Es una motivación muy grande, también un reto poder mostrar mi fútbol aquí.



¿Cómo se dio tu vinculación?

Ellos venían haciendo un seguimiento, venían hablando conmigo hace un año y medio, más o menos. Y bueno, también salió mi nacionalidad y eso también ayudó a que yo llegara al club. También, el profesor Fabián Bustos dio el visto bueno para que yo pudiera llegar al equipo.



Ya tuviste tu primer contacto con el grupo, ¿cómo te recibieron?

El cuerpo técnico, los compañeros y la dirigencia están muy bien, y eso se nota, porque viene siendo bicampeón de Perú.



En 2025, además de la Liga peruana jugarás la Copa Libertadores ¿cómo tomas esta oportunidad?

Con César Vallejo jugué la pre Libertadores y este año tendré la oportunidad de jugar la fase de grupos de la Copa Libertadores. Contento y emocionado, creo que eso lo anhela cualquier jugador, poder competir a un buen nivel y sobre todo un torneo como la Copa Libertadores.



En César Vallejo eras titular fijo. ¿Cómo ganarte el puesto y la confianza de Fabián Bustos?

Eso es el día a día, una vez que empecemos la pelea de temporada (3 de enero) con todos los jugadores que tengan que llegar. Nadie tiene el puesto comprado, pero sí se trabaja duro para ganárselo.



¿Has conversado con el profesor Bustos?

Sí, estuve hablando, lo saludé, bueno, también le agradecí porque también tuvo que dar el visto bueno, tuvo que darme un apoyo para llegar al club. Me dijo que me lo había ganado y que disfrute, que aproveche.



¿Cuáles son los objetivos que te has trazado para el 2025?

Yo he aprendido a vivir el día a día y el presente. Claro que como jugador, como persona, uno siempre se pone metas, se pone objetivos, y bueno, personalmente me gustaría ganarme un puesto en el equipo, demostrar mi fútbol, jugar en la Copa Libertadores, demostrarme mucho más, hacer una buena Copa Libertadores y buscar el tricampeonato con la ‘U’.



¿Existe presión al llegar a reforzar a un equipo campeón?

Más que presión, es responsabilidad. Yo he aprendido a jugar con la presión siempre, porque si no hubiera presión no sería lindo el fútbol, pero te digo, más que eso es la responsabilidad, tienes una responsabilidad muy grande. Tenemos un club que siempre llena todos los estadios y hay que devolverle el cariño a la gente, jugando.



¿Qué le dices a la afición de Universitario?

A la afición, que en mí tienen a un jugador que siempre va a dar todo, que está comprometido y metido con el grupo. Y tratar de devolver ese cariño que muchos me han mostrado a través de las redes sociales, dentro del campo de juego, haciendo goles, asistencias y dándolo todo en la cancha.



Eres polifuncional. ¿En qué posición te sientes más cómodo?

Yo he jugado siempre de extremo o por el centro, pero depende muchas veces de los partidos, cada partido es distinto. Yo soy un jugador que se caracteriza por no ser muy rápido, tampoco me siento tan lento, pero siempre me he caracterizado por buscar los espacios y encontrar los huecos dentro del campo de juego, y a veces se dan por fuera y por las bandas.



Universitario es un club que tiene a varios seleccionados de Perú, ¿eso te motiva?

Yo creo que hay como cinco o seis, uno siempre quiere ser mejor, y al tener un gran nivel de buenos jugadores, te ayuda también a ser mejor y eso te motiva para el día a día.



¿Con qué comida te recibió la familia?

El encebollado y el tigrillo son los platos que uno viene a degustar más en El Carmen.