El “Kun” Agüero hizo una temeraria promesa y ahora muchos internautas esperan que se corte los testículos. Muchos se preguntan si lo hará.

En redes sociales se encuentra como tendencia en nombre el exfutbolista argentino. Todo se debe a que el “Kun” Agüero realizó una polémica promesa relacionada con el partido entre el Manchester City y el Real Madrid. Sus palabras generaron diversas reacciones en redes sociales. Sergio Agüero, más conocido como “Kun“, emitió un juicio sobre la eliminatoria entre el Manchester City y el Real Madrid, con una predicción que no se cumplió. Esto provocó burlas en las redes sociales hacia el argentino.

“El Real Madrid no puede ganar al City, si gana al City, me corto los testículos. No puede ser…”, aseveró el exjugador del City antes del primer enfrentamiento de la eliminatoria de Champions. Agüero erró en su pronóstico y las redes sociales no lo perdonaron. Tras el gol de Brahim en el minuto 93, los comentarios sobre sus declaraciones invadieron X y otras plataformas.

El “Kun” Agüero se vio envuelto en una situación comprometedora debido a su excesivo optimismo antes del choque entre el Manchester City y el Real Madrid. La promesa del “Kun” fue hecha en un tono jocoso.

En redes le piden que al “Kun” Agüero que cumpla

El exfutbolista argentino, reconocido por su trayectoria con los “Cityzens“, confiaba en que su historial invicto en casa frente a los “Merengues” continuaría en el partido de ida de los playoffs de la UEFA Champions League.

El “Kun”, fue más allá al asegurar que se sometería a una drástica cirugía si el equipo de Carlo Ancelotti derrotaba al de Pep Guardiola , situación que finalmente ocurrió.

La promesa insólita de El “Kun” Agüero, se produjo en un contexto de broma y es improbable que el exseleccionado argentino la concrete. Sin embargo, los usuarios de X instan a que cumpla y crearon memes alusivos. Cinthya Chanatasig Solórzano.