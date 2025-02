Compártelo con tus amigos:

El futbolista ecuatoriano José Francisco Cevallos Jr. le ganó una demanda al CS Emelec por un monto total de 220 mil dólares.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ratificó que Emelec le debe pagar la cantidad de 220 mil dólares a José Francisco Cevallos Jr. Esta resolución llega al conjunto “millonario”, a puertas de la Explosión Azul 2025, en la que presentará a su plantilla. El futbolista ecuatoriano no se ha pronunciado aún sobre el tema.

El mediocampista ecuatoriano, quien jugó en Emelec entre el 2020 a 2023, no estaba en los planes de la temporada 2024 cuando se posesionó José Pileggi. No obstante, el club mantenía salarios y otros valores pendientes con el jugador por lo que él entabló una demanda en la FEF.

Los representantes legales del futbolista José Francisco Cevallos Jr. intentaron llegar a un acuerdo de pago por valores pendientes. Mencionaron que en varias ocasiones el futbolista intentó reunirse con Pileggi , pero no obtuvo respuestas positivas. Aquello lo obligó a recurrir a instancias legales, informaron sus abogados.

Tras su salida de Emelec, José Francisco Cevallos Jr. se marchó al fútbol de Kazajistán. Mientras jugaba en la liga de ese país dejó a cargo de su cuerpo legal que maneje el tema con Emelec, que hoy llegó a un final.

Emelec no apeló la resolución a la FEF y ahora deberá pagar 220 mil dólares o se expone a una nueva sanción de no inscripción de jugadores. El equipo legal de José Francisco Cevallos Jr. está dispuesto a negociar con Emelec para ir acordando una forma de pago para no afectar a un club golpeado por sanciones previas.

José Francisco Jr. es jugador de El Nacional

Emelec ya tiene una sanción deportiva de no poder inscribir jugadores hasta junio del presente año. Debido a esto es clave el futuro de esta deuda para evitar una nueva sanción que los mantenga sin poder sumar refuerzos.