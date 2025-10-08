El ecuatoriano Adrián Luna asegura su lugar en la UFC

El ecuatoriano Adrián Luna Martinetti venció al ruso Mark Vologdin por decisión unánime la noche del martes 7 de octubre de 2025, en el Dana White’s Contender Series, en Las Vegas, asegurando su contrato con la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Adrián Luna y una victoria que hizo historia

El combate comenzó con dificultades para Luna. Durante el primer asalto se mostró cauteloso y con baja efectividad, mientras que Vologdin tomó la iniciativa y conectó más golpes. El ecuatoriano tuvo problemas para encontrar su ritmo, pero no perdió la concentración.

En el segundo round cambió la estrategia. Luna fue más agresivo, aumentó su precisión y logró cortar el rostro del ruso con una combinación directa. Ese momento fue clave para revertir la pelea y sumar puntos importantes ante los jueces.

En el último asalto, Luna mantuvo la presión, dominó claramente con golpes de rodilla y codo. Luego cerró el combate con autoridad. Al final, los tres jueces le dieron la victoria por decisión unánime.

Dana White entrega contrato y bono especial

La actuación convenció al presidente de la UFC, Dana White, quien anunció que ambos peleadores recibirían contratos con la organización.

Además, White otorgó un bono de USD 25.000 a Luna y Vologdin por protagonizar una de las mejores peleas de la noche, algo poco común en el Contender Series. El ruso, terminó con el rostro cubierto de sangre y una ceja completamente abierta.

Ecuador suma un nuevo representante en la UFC

Con este logro, Adrián Luna, de 30 años, se une a Marlon “Chito” Vera, Michael Morales y Carlos Vera como parte del grupo de ecuatorianos activos en la UFC. Su récord profesional ahora es de 17 victorias y 1 derrota, todas en la división de peso gallo (135 libras).

Luna entrena en Entram Gym, en Tijuana, México, el mismo centro de alto rendimiento donde se prepara Michael Morales. Su presencia fortalece la creciente representación ecuatoriana en el mayor escenario de las artes marciales mixtas.