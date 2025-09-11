Pachuca confirma el regreso del ecuatoriano Enner Valencia con un anuncio ‘de película’

El club Pachuca anunció este jueves 11 de septiembre el regreso del delantero ecuatoriano Enner Valencia a sus filas. Lo hizo a través de un vehículo creativo inspirado en la película Volver al Futuro. En la publicación, compartida en redes sociales, se observa a Valencia emergiendo del icónico vehículo DeLorean. Allí simula un viaje en el tiempo para reencontrarse con los Tuzos. “Soy Enner Valencia y he viajado en el tiempo”, declaró el jugador.

Con ello se confirmó su incorporación como nuevo refuerzo del equipo mexicano. Valencia, de 35 años, retorna a Pachuca tras un destacado paso por el club entre 2013 y 2014, donde se consolidó como goleador. En aquella temporada ganó la Bota de Oro de la Liga MX en el Clausura 2014. Durante su primera etapa, anotó 18 goles en 25 partidos, destacando su debut goleador en una victoria contra Xolos de Tijuana.

Enner Valencia regresa tras once años al Pachuca

Su adaptación al fútbol mexicano y su capacidad para liderar el ataque lo convirtieron en una figura clave para los Tuzos. El delantero ecuatoriano llega procedente del Inter de Porto Alegre, de Brasil, donde jugó desde mediados de 2023. En el club brasileño disputó 100 partidos, marcó 31 goles y registró siete asistencias, consolidándose como un referente en el ataque.

Ahora, Valencia busca aportar su experiencia internacional para fortalecer la ofensiva de Pachuca y contribuir al objetivo del equipo de pelear por los primeros lugares en la Liga MX. El regreso de Valencia representa un refuerzo significativo para el conjunto hidalguense, que apuesta por su liderazgo y olfato goleador. Durante su primera etapa, el ecuatoriano se ganó el cariño de la afición gracias a su entrega y efectividad frente al arco.

Pachuca busca jugadores experimentados

Su retorno genera expectativas entre los seguidores, quienes esperan que el jugador pueda replicar o superar los logros de su paso anterior. Pachuca, uno de los clubes más tradicionales de México, ha usado estrategias creativas en redes para conectar con su afición, y el video de Valencia es un ejemplo de ello. La producción, que recrea el estilo de la saga Volver al Futuro, ha generado un impacto positivo en plataformas digitales.

Este tipo de presentaciones posicionan al club como un referente en comunicación innovadora. Con este fichaje, los Tuzos buscan consolidar un proyecto competitivo en la temporada 2025-2026, combinando talento joven con jugadores experimentados como Valencia. La afición espera que el ecuatoriano marque diferencia en el torneo y lidere al equipo hacia un nuevo título en la Liga MX.