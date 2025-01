Compártelo con tus amigos:

El ciclista ecuatoriano Jhonatan Narváez conquistó el Tour Down Under, en Australia, primera prueba World Tour de la temporada. Dicho triunfo tiene un sabor a revancha para Narváez, de 27 años de edad, quien se había quedado el año pasado a las puertas de la gloria, por detrás del británico Stephen Williams.

La disputada en Australia se convirtió en la primera carrera del año para Jhonatan Narváez. También es su primera competencia con la camiseta del UAE Team Emirates, uno de los equipos de ciclismo más poderosos del mundo.

Este domingo 26 de enero del 2025, Jhonatan Narváez hizo su trabajo. El ecuatoriano se mantuvo en el pelotón, sus compañeros lo cuidaron y cruzó la meta con el pelotón. Eso le permitió mantener la distancia con respecto de sus perseguidores y asegurar su primer lugar en la clasificación general.

Se trata de un excelente resultado para el ciclista ecuatoriano, que esta temporada cambió de equipo. Dejó el Ineos Grenadiers después de seis años y aceptó la propuesta que le hizo el UAE Team Emirates, el mejor equipo ciclista de la actualidad.

Jhonatan Narvaéz, primer ecuatorianos en ganarlo

“El equipo confió en mí y me ayudó en todas las etapas. Hoy, en la última jornada. Estoy muy contento por cómo ha salido todo. Empezar una nueva temporada en un nuevo equipo de esta manera es fantástico”, dijo Jhonatan Narváez, primer ecuatoriano en ganar el Tour Down Under.

Narváez lleva varias semanas fuera del Ecuador. Se mantuvo concentrado y entrenando con su equipo y asumió el liderazgo de su escuadra en el Santos Tour Down Under, la primera carrera del calendario World Tour de 2025.