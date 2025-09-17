El Bayern Munich arruinó el regreso del Chelsea de Moisés Caicedo a la Champions con un 3-1 en Múnich

El regreso del Chelsea a la UEFA Champions League no tuvo el desenlace soñado. Los londinenses, campeones del Mundial de Clubes 2025, cayeron 3-1 en su visita al Bayern Munich este miércoles 17 de septiembre, en el Allianz Arena, en el inicio de la fase de grupos de la temporada 2025-26.

El ambiente estuvo cargado en Múnich, con más de 75.000 aficionados en las gradas que revivieron la histórica final de 2012 entre ambos clubes. Esta vez, los bávaros, dirigidos por Vincent Kompany, impusieron su jerarquía y comenzaron con pie firme en el torneo continental.

El marcador se abrió temprano, al minuto 20, cuando Trevoh Chalobah desvió accidentalmente un centro y anotó en propia puerta para adelantar al Bayern. Apenas siete minutos más tarde (27′), el ecuatoriano Moisés Caicedo se convirtió en protagonista negativo: cometió una falta sobre Harry Kane dentro del área y el delantero inglés transformó el penal para el 2-0.

Chelsea y ‘Moi’ reaccionaron, pero no le sirvió

Sin embargo, el mediocampista tricolor respondió de inmediato. Recuperó un balón en el medio sector e inició la jugada que terminó con el descuento de Cole Palmer en el minuto 29, tras una pared con Malo Gusto. Ese gol devolvió la esperanza al Chelsea antes del descanso.

En la segunda mitad, el Bayern recuperó el control del partido. Kane firmó su doblete en el minuto 63 con un cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Joshua Kimmich, sellando el 3-1 definitivo. A partir de allí, el cuadro alemán dominó la posesión y generó múltiples ocasiones de gol, aunque se encontró con un inspirado Robert Sánchez. El portero español del Chelsea evitó que la derrota se convirtiera en goleada con atajadas claves ante Olise y Luis Díaz.

Poder local

Las estadísticas reflejaron la superioridad local: Bayern tuvo un 58 % de posesión y 15 disparos a puerta, frente a los 9 de su rival. En el mediocampo, Kimmich y Aleksandar Pavlović marcaron el ritmo del juego, mientras que por el Chelsea, Caicedo mostró carácter en la contención. El ecuatoriano completó 90 minutos, registró siete recuperaciones, cinco duelos aéreos ganados y un 90 % de precisión en sus pases. Su esfuerzo, sin embargo, no fue suficiente para contrarrestar la intensidad del equipo bávaro.

Con este triunfo, el Bayern lidera su grupo con tres puntos, mientras que el Chelsea deberá levantarse rápido para no complicar su clasificación. Los Blues recibirán al Benfica el martes 30 de septiembre en Stamford Bridge, en un duelo clave para sus aspiraciones.