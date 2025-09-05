Ecuador no rompe la racha en Asunción y Paraguay asegura su boleto al Mundial

En un intenso encuentro, Ecuador y Paraguay empataron 0-0 el 4 de septiembre de 2025 en el estadio Defensores del Chaco, Asunción, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. El resultado permitió a Paraguay certificar su clasificación al Mundial tras 16 años de ausencia, mientras Ecuador, ya clasificado, buscaba romper su historial sin victorias como visitante ante los guaraníes.

Un duelo con tinte especial

El partido tuvo un matiz único por el reencuentro del técnico argentino Gustavo Alfaro con Ecuador, selección a la que llevó al Mundial de Catar 2022. Ahora al frente de Paraguay, Alfaro prometió un encuentro complicado para la Tri, y así fue. Desde el inicio, Paraguay impuso una presión alta, buscando errores en la salida ecuatoriana. A los 7 minutos, los locales mostraron su intensidad, pero la defensa tricolor, liderada por Hernán Galíndez, capitán y arquero, resistió con solidez.A los 8 minutos, Junior Alonso recibió una tarjeta amarilla por un manotazo a Angelo Preciado, evidenciando la intensidad del juego.

A los 11 minutos, Galíndez detuvo un remate de Ramón Sosa, y a los 15 minutos, volvió a destacar al ganarle un mano a mano al mismo jugador, consolidando su rol como figura del encuentro. La ausencia de Moisés Caicedo, lesionado en Chelsea, se sintió en el mediocampo ecuatoriano, donde el manabita Jordy Alcívar intentó tomar el control.

Ecuador equilibra el partido

Pese al dominio inicial de Paraguay, Ecuador logró asentarse con el paso de los minutos. A los 27 minutos, Preciado realizó un cruce providencial para neutralizar un tiro de esquina paraguayo. Dos minutos después, Nilson Angulo desaprovechó la oportunidad más clara de la Tri al fallar un remate tras un pase de Pedro Vite.

Hacia el final del primer tiempo, Enner Valencia intentó sorprender con un tiro libre a los 40 minutos, pero el balón se desvió en un rival. Ecuador mejoró en la posesión, neutralizando el ímpetu paraguayo y manteniendo el arco en cero al descanso.

Segundo tiempo: intensidad sin goles

El complemento arrancó con Paraguay volcado al ataque. Ramón Sosa y Diego Gómez generaron peligro, pero Piero Hincapié y Joel Ordóñez fueron clave para evitar la caída del arco ecuatoriano. El partido se trabó en los primeros minutos, con Ecuador apostando por la posesión y Paraguay buscando contragolpes. A los 66 minutos, Galíndez realizó otra atajada crucial ante un remate de Antonio Sanabria, y en el rebote, Andrés Cubas estrelló el balón en el travesaño.

En la jugada siguiente, Kendry Páez tuvo la chance de adelantar a Ecuador, pero su remate se fue desviado. A los 70 minutos, Beccacece movió el banquillo, ingresando a Gonzalo Plata y Kevin Rodríguez por Páez y Valencia, buscando mayor profundidad. Sin embargo, el marcador no se movió, a pesar de los intentos que realizaron ambas selecciones.

El seleccionador de Ecuador Sebastián Beccacece, fue amonestado por reclamos al árbitro Raphael Claus.

Contexto y trascendencia

Con este empate, Ecuador ya clasificado al Mundial sumó 26 puntos, y bajó al cuarto lugar de las Eliminatorias, ya clasificado al Mundial 2026. Paraguay, con 25 puntos, aseguró su boleto al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, un logro histórico tras su última participación en Sudáfrica 2010. La Tri no logró romper su racha de nueve derrotas consecutivas como visitante ante Paraguay en Eliminatorias, un desafío que persiste desde 1981.

Paraguay celebró su clasificación, mientras Ecuador, bajo la dirección de Beccacece, apunta a cerrar las Eliminatorias en una posición alta en el ranking FIFA para el sorteo mundialista.

Un punto que vale un Mundial

El empate en el Defensores del Chaco no solo aseguró el pase de Paraguay, sino que también destacó la solidez defensiva de Ecuador, que mantuvo su arco invicto pese a la presión local. Galíndez, con sus intervenciones, fue la figura del partido, mientras que la ausencia de Caicedo obligó a la Tri a reestructurar su mediocampo.

El próximo desafío de Ecuador será ante Argentina el 9 de septiembre, a las 18h00, en el estadio Monumental, en Guayaquil, donde buscará sumar puntos para consolidar su posición. Paraguay, por su parte, cerrará las Eliminatorias ante Perú, ya con la clasificación en el bolsillo. El choque se dará a las 18h30.