Ecuador empató 0-0 con Paraguay el 4 de septiembre de 2025 en el Estadio Defensores del Chaco, Asunción, por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas, convirtiéndose en la primera selección en la historia de las Eliminatorias mundiales, en cualquier confederación, en registrar cuatro empates consecutivos sin goles, según el estadístico MisterChip.

Un hito histórico en Asunción

El encuentro entre Ecuador y Paraguay, disputado en el Estadio Defensores del Chaco, finalizó con un empate 0-0, resultado que permitió a la Albirroja clasificar al Mundial 2026 tras 16 años de ausencia. Sin embargo, el foco estadístico recayó en La Tri, que logró un récord mundial al sumar su cuarto empate consecutivo sin goles en las Eliminatorias Sudamericanas, un hecho sin precedentes en la historia de las clasificatorias para la Copa del Mundo, según el analista MisterChip (Alexis).

Los partidos que conforman este récord son: Chile 0-0 Ecuador (25 de marzo de 2025), Ecuador 0-0 Brasil (5 de junio de 2025), Perú 0-0 Ecuador (10 de junio de 2025) y Paraguay 0-0 Ecuador (4 de septiembre de 2025). Este hito supera a selecciones como Arabia Saudí, Colombia, Dinamarca, España, Guatemala, Mali, Portugal, República Democrática del Congo y Túnez, que alcanzaron un máximo de tres empates 0-0 consecutivos en Eliminatorias.

Ecuador, dirigido por Sebastián Beccacece, mostró solidez defensiva con Hernán Galíndez como figura, deteniendo remates clave de Ramón Sosa y Andrés Cubas. Sin embargo, la ausencia de Moisés Caicedo, lesionado, limitó la creación ofensiva de la Tri.

Récord de empates sin goles

En las actuales Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, Ecuador acumula ocho empates 0-0, un número excepcional que incluye partidos ante Colombia (17 de octubre de 2023), Venezuela (16 de noviembre de 2023), Paraguay (10 de octubre de 2024) y nuevamente Paraguay (4 de septiembre de 2025). Este registro refleja la fortaleza defensiva de la Tri, que ha concedido solo cinco goles en 17 partidos, pero también su dificultad para concretar en ataque, con Enner Valencia y Kendry Páez sin encontrar el gol en Asunción.

El partido, arbitrado por el brasileño Raphael Claus, mostró a un Paraguay dirigido por Gustavo Alfaro que presionó alto, pero no logró vulnerar la zaga ecuatoriana formada por Willian Pacho, Piero Hincapié y Joel Ordóñez. Cambios como el ingreso de Félix Torres por Pervis Estupiñán y Alan Minda por Ángelo Preciado buscaron dar frescura a Ecuador, sin alterar el marcador.

Contexto y trascendencia

Con este empate, Ecuador sumó 26 puntos y cayó al cuarto puesto de la tabla, ya clasificado al Mundial 2026 tras el empate ante Perú en la fecha anterior. Paraguay, con 25 puntos, aseguró el sexto lugar y su boleto a la cita en Estados Unidos, México y Canadá, su primera participación mundialista desde Sudáfrica 2010. Este resultado marcó el primer punto de Ecuador en Asunción por Eliminatorias, rompiendo una racha de nueve derrotas consecutivas ante los guaraníes como visitante.

El encuentro fue transmitido por Teleamazonas (en diferido), El Canal del Fútbol y Zapping en Ecuador, y por GEN, Unicanal y Trece en Paraguay. La próxima fecha, el 9 de septiembre, Ecuador recibirá a Argentina en Guayaquil, mientras Paraguay visitará a Perú en Lima.

Rumbo al Mundial 2026

El récord de cuatro empates 0-0 consecutivos posiciona a Ecuador como un equipo defensivamente sólido, pero plantea retos ofensivos de cara al Mundial. Sebastián Beccacece buscará mejorar el rendimiento del equipo para escalar en el Ranking FIFA y asegurar un lugar en el bombo 2 del sorteo mundialista. Paraguay, por su parte, celebró su clasificación tras un partido tácticamente disputado, donde la Tri demostró disciplina y orden.