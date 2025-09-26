Ecuador logra hito histórico con dos clubes en semifinales continentales de Conmebol

Liga de Quito e Independiente del Valle clasificaron a las semifinales de la Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2025, respectivamente, en Brasil y Colombia, logrando el primer hito histórico para el fútbol ecuatoriano con al menos un representante en las semifinales de ambas competencias continentales de Conmebol.

Un presente ascendente para el fútbol ecuatoriano

El éxito de la selección de Ecuador clasificada al Mundial 2026 se refleja en el ámbito de clubes, donde Liga de Quito e Independiente del Valle avanzaron en las copas internacionales.

Ambos equipos acumulan experiencia en finales continentales. Liga de Quito ganó la Copa Libertadores 2008, mientras que Independiente del Valle se coronó en la Copa Sudamericana 2019 y 2022. Esta clasificación representa la primera ocasión en que Ecuador tiene clubes en las semifinales de las dos principales competiciones de Conmebol.

Ecuatorianos como Gonzalo Plata, titular en Flamengo (semifinalista de Libertadores), y Alan Franco, mediocampista de Atlético Mineiro (semifinalista de Sudamericana), contribuyen al impacto tricolor en Brasil. Plata se unió a Flamengo en agosto de 2024, y Franco renovó su contrato con Mineiro hasta diciembre de 2027.

Clasificación de Liga de Quito en Libertadores

Liga de Quito superó a Sao Paulo en los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. En la ida, disputada el 18 de septiembre en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, los ecuatorianos vencieron 2-0 con goles de Michael Estrada y Bryan Ramírez.

En la vuelta, el 25 de septiembre en el Estadio Morumbí de São Paulo, Liga resistió la presión local y anotó el 1-0 mediante Jeison Medina al minuto 72, en un contragolpe. El global de 3-0 selló su pase a semifinales, eliminando al equipo dirigido por Hernán Crespo.

El portero Gonzalo Valle registró cinco atajadas clave, mientras que Sao Paulo generó 16 tiros de esquina sin convertir. Esta victoria marca el regreso de Liga a semifinales de Libertadores tras 17 años, desde 2008.

Remontada épica de Independiente del Valle

Independiente del Valle enfrentó a Once Caldas en los cuartos de la Copa Sudamericana 2025. La ida, el 17 de septiembre en Sangolquí, Ecuador, terminó 0-2 a favor de los colombianos, con goles de Dayro Moreno.

En la vuelta, el 24 de septiembre en el Estadio Palogrande de Manizales, Independiente igualó con un doblete de Michael Hoyos (minutos 27 y 65), forzando penales. Los ecuatorianos ganaron 5-4 en la tanda, con atajadas de Moisés Ramírez y goles de Kendry Páez, Junior Sornoza, Jhonny Quiñónez, Layan Loor y Hoyos.

Esta es la tercera semifinal consecutiva de Independiente en Sudamericana, tras las finales de 2019 y 2022. El equipo de Javier Rabanal acumula seis victorias en Colombia históricamente, esta siendo la primera en Sudamericana.

Semifinales: Rivales y calendario confirmado

Liga de Quito enfrentará a Palmeiras, que eliminó a River Plate con global 4-3. Palmeiras, con mejor posición en fase de grupos, jugará la vuelta en casa.

Independiente del Valle se medirá con Atlético Mineiro, que superó a Bolívar por 3-2 global, con gol agónico de Paulinho en la vuelta. Alan Franco participó en 11 partidos del Mineiro en 2025, incluyendo el Mineiro.

Las semifinales de Copa Libertadores 2025 tendrán ida el 21 o 22 de octubre y vuelta el 28 o 29 de octubre. Para la Copa Sudamericana, la ida será el 22 o 23 de octubre y la vuelta el 29 o 30 de octubre.

Hito histórico y proyección continental

Esta marca histórica subraya el crecimiento del fútbol ecuatoriano, con inversión en academias y exportación de talentos. Ecuador suma cuatro títulos continentales de clubes desde 2008, incluyendo dos Sudamericanas de Independiente.

La final de Libertadores será el 29 de noviembre en Lima, Perú, y la de Sudamericana el 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. Ambos clubes ecuatorianos buscan repetir glorias pasadas en estas instancias decisivas.

El impacto se extiende a la liga local, donde Independiente del Valle está de líder con 63 puntos, a falta de una fecha para que finalice la primera fase. Además el cuadro ‘rayado’ está clasificado a la Libertadores del 2026. Liga de Quito está tercero con 48 unidades y junto a IDV están clasificados al hexagonal final.